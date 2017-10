Svar om pullerter

Debat En pullertløsning er den eneste måde at stoppe vanvidskørslen i Centrumgaden på.

Af Helle Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik og Miljøudvalget

Det er det eneste, kommunen kan gøre for at forhindre kørslen. Kommunen kan jo ikke beslutte, at der skal mere politi på gaden, og med de regler, der er i dag, er det ikke lovligt at overvåge Centrumgaden.

Pressen har skrevet om, at flere folketingspolitikere ønsker at ændre på reglerne for tv-overvågning. Justitsministeren har meldt ud, at han vil foretage et eftersyn af reglerne for og praksis med tv-overvågning i utrygge områder. En ændring i lovgivningen sker dog ikke fra dag til dag og kan derfor ikke løse problemet her og nu.

Flere skilte er heller ikke vejen frem. Gågade-skiltene ved indkørslen til Centrumgaden har allerede flere betydninger, bl.a. at der ikke må køre biler, med mindre bilerne har en særlig tilladelse, at hastigheden skal være lav, og at der skal tages hensyn til fodgængere. De bilister, der kører hensynsløst i Centrumgaden, har helt sikkert set skiltene og kender betydningen, men de er totalt ligeglade. Det er derfor ikke en løsning at sætte endnu flere skilte op, som også vil blive ignoreret.

Vi har hørt de personer, der rent faktisk bor eller har forretning i Centrumgaden om deres holdning til pullertløsningen. De svar, vi har fået, viser, at de personer, der dagligt udsættes for den hensynsløse kørsel, er positive over for pullertløsningen. Der er dog et stort ønske om, at der fortsat kan være taxakørsel og sygetransport i Centrumgaden.

Jeg er sikker på, at vi nok skal finde et system, der tager hensyn til den udfordring, så vi kan få sat pullerterne op og sat en stopper for vanvidskørsle