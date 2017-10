Politi uge 43

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Kørte uden kørekort

Mandag den 23. oktober klokken 18.25 blev en personbil stoppet rutinemæssigt af en patrulje i Magleparken i Ballerup. Føreren, en 26-årig mand fra Ballerup, forklarede, at han var frakendt sin førerret, og erkendte derfor forholdet, da politiet sigtede ham for at køre uden kørekort.

Søger vidner til indbrud

Onsdag den 25. oktober klokken 12.20 anmeldte en 70-årig borger, at en indbrudstyv var brudt ind i vedkommendes lejlighed på Hedeparken i Ballerup og havde gennemrodet alle værelserne.

Desværre fandt politiet ikke nogen brugbare spor, men fik fortalt, at tre mænd iklædt sort tøj var blevet set i opgangen. Politiet søger derfor vidner, som har bemærket noget usædvanligt onsdag for- eller eftermiddag.

Gaderøveri i Ballerup

Torsdag den 26. oktober klokken 14.20 modtog politiet en anmeldelse om, at en 87-årig mand fra Ballerup havde været udsat for gaderøveri på Pindsvinets Kvarter i Ballerup.

Den 87-årige havde netop hævet penge og handlet ind, da en mand opsøgte ham for at spørge om vej, mens han fremviste et kort. Pludselig kom endnu en mand og tog fat i den 87-årige og holdt ham fast, mens begge mændene gennemrodede hans lommer. De tog mandens pung og løb mod Skovvej, hvor de forsvandt.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med østeuropæisk baggrund, cirka 20 år, 180 cm. høj, almindelig af bygning med kort, sort hår. Han var iført en hvid dunjakke med sorte striber. Manden talte dansk.

B: Mand med østeuropæisk baggrund, cirka 20 år og havde mørkt hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Indbrud på skole

Natten til fredag den 27. oktober blev det anmeldt, at en eller flere gerningsmænd var brudt ind i på en skole på Egebjergvang i Ballerup og havde gennemrodet flere af skolens kontorlokaler.

Politiet ankom til stedet, hvor de sikrede flere brugbare DNA-spor ved det vindue, hvor indbrudstyvene havde skaffet sig adgang.

Sigtet for narkokørsel

Fredag den 27. oktober klokken 08.56 blev en personbil bagt til standsning på Perikumhaven i Herlev, fordi føreren ikke havde sele på.

Føreren, en 31-årig mand fra Herlev, kunne fremvise en fritagelse for at bære sele og blev derfor ikke sigtet. I stedet blev manden sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden blev bragt til Albertslund Politigård og nægtede sig skyldig.