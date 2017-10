17-årig varetægtsfængslet i sag om organiserede tyverier

Retten i Glostrup. Foto: Per Johansen

politi Retten i Glostrup har varetægtsfængslet en 17-årig mand fra Ballerup i efterforskningen af omfattende organiserede tyverier.

Af Mia Thomsen

I sidste uge skrev vi om en 17-årig mand fra Ballerup, der var blevet anholdt og sigtet for et stort antal organiserede tyverier: 17 årig fra Ballerup sigtet for over 30 tyverier

Den 17-årige blev torsdag i sidste uge anholdt af Københavns Vestegns Politi, som efterforsker et sagskompleks med næsten 40 organiserede tyverier mod supermarkeder og tankstationer rundt om på Sjælland.

Ved et grundlovsforhøri Retten i Glostrup fredag formiddag begærede anklagemyndigheden den unge mand varetægtsfængslet på mistanke om medvirken til 26 organiserede tyverier fra butikker i hele hovedstadsområdet.

Han er desuden sigtet for, at tyverierne i tre tilfælde udviklede sig til røverier i supermarkeder i henholdsvis Brønshøj, Rødovre og Gentofte – samt for vidnetrusler, fordi gerningsmændene i et tilfælde truede personalet med, at de ikke skulle kontaktede politiet.

Blandt andet fordi politiet mener, at der er medgerningsmænd på fri fod, bad anklageren om, at retsmødet skete for lukkede døre.

Retten lukkede derefter dørene, og der må derfor ikke refereres fra selve retsmødet udover, at retten besluttede at varetægtsfængsle den 17-årige i surrogat – det vil sige på en ungdomsinstitution på grund af hans alder – i to uger til den 10. november.