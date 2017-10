Skud mod spillehal i Ballerup

Genrefoto Foto: www.politi.dk

politi Lørdag eftermiddag måtte politiet rykke ud til et skyderi på Tempovej i Ballerup.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

To mænd på en knallert affyrede fire-fem skud mod en spillehal og stak efterfølgende af. Inde i spillehallen var en kvindelig ansat til stede. Hun blev ikke ramt af skuddene, men var stærkt chokeret efterfølgende. Der var ingen kunder til stede, da skuddene faldt.

Anmeldelsen om skyderiet kom klokken 13.28 og politiet rykkede talstærkt ud med det samme. Alligevel forsvandt de to mænd på knallerten. Den ene person var iført en sort dynejakke, den anden en beige trøje eller jakke. Knallerten havde ingen nummerplade og havde desuden en defekt baglygte.

Politiet arbejder blandt andet ud fra teorien om, at skyderiet er banderelateret, men det er endnu ikke sikkert.

Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner til episoden og om gerningsmændenes færden før og efter skyderiet.

Lørdag aften måtte politiet igen rykke ud til et muligt skyderi i Grantofteparken i Ballerup. Flere vidner havde hørt noget, der lød som skud ved en fodboldbane. Området blev spærret af og finkæmmet, men senere på aftenen kunne politiet melde, at de ikke havde fundet nogen spor af skyderi i området og at afspærringen nu var ophævet.