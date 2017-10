18-årige Lasse blev hædret af politiet

Lasse Bjerre Labori Olsen fik overrakt diplom og dusør af politidirektør Kim Christiansen. Foto: Flemming Schiller

Dusør Der var stor ros fra politidirektøren til 18-årige Lasse Bjerre Labori Olsen, der holdt hovedet koldt, da en mand kastede sig ud foran et tog på Skovlunde Station.

Af Mia Thomsen

En helt almindelig morgen på vej til skole stod 18-årige Lasse Bjerre Labori Olsen og ventede på toget på Skovlunde Station, da en 70-årig mand kastede sig ud foran et tog.

»Jeg registrerede det bare ud af øjenkrogen, at han hoppede ud foran toget, men det gik først sådan rigtigt op for mig, da jeg så de andre på stationens reaktioner,« fortæller den nu snart 19-årige Lasse, der sammen med sin mor er mødt op til dusøroverrækkelse på politistationen i Albertslund.

Fik lille pige væk

Lasse holdt hovedet koldt den fredag morgen i november 2016, løb ned for enden af toget, hvor han med det samme kunne se, at der ikke var noget at gøre. Den ældre mand var definitivt død.

»Jeg så en lille 11-årig pige, som jeg gik hen til og fik fulgt væk. Jeg tænkte bare, at den lille pige skulle ikke sidde her og se sådan noget,« fortæller Lasse, der også sørgede for at få flere andre mennesker væk fra perronen, ligesom han kontaktede politiet, der over telefonen bad ham at få alle vidner til at blive i området, til politiet nåede frem.

»Mange mennesker når slet ikke at tænke eller handle i sådan en situation, så det er meget imponerende, at du tacklede det så flot,« siger politidirektør Kim Christiansen, der har inviteret Lasse på besøg på politistationen for at overrække et diplom til den unge, heltemodige mand.

Krisehjælp

»Jeg håber, du fik noget hjælp efterfølgende?« Spørger politidirektøren. Og Lasse og hans mor bekræfter, at der blev taget godt hånd om dem.

»Jeg blev ringet op af en betjent, der fortalte, hvad der var sket. ’Din søn siger han er okay, men jeg synes alligevel, du skal komme’, sagde han til mig i telefonen,« fortæller Lasses mor Lone, der straks kørte til Skovlunde Station efter sin søn, som derefter blev sendt direkte på Psykiatrisk Center Ballerup til krisehjælp.

»Det er utrolig vigtigt – og vi bruger det også selv flittigt til vores egne betjente,« tilføjer politidirektøren.

Lasses indsats på Skovlunde Station var så imponerende, at betjentene på stedet indstillede ham til en dusør – og den har han nu modtaget sammen med et diplom, som han kan hænge op derhjemme som bevis på sin ekstraordinære indsats.

Lasse og hans mor Lone var inviteret på besøg på politistationen i Albertslund for at få overrakt diplom og dusør. Foto: Flemming Schiller