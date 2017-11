Politikerne mødte den stærke ældre stemme

Næsten alle stole var besat i Baghuset, da der torsdag eftermiddag var vælgermøde arrangeret af Ældre Sagen i Ballerup. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Kommunalvalg Ældre Sagen stod bag det traditionelle vælgermøde, hvor politikerne mødte de ældre vælgere. Det var hyggeligt og kom vidt omkring.

Af Ulrich Wolf

Baghuset var torsdag fyldt med en trods alt lille del af de i alt 10.000 personer der er over 65 år i Ballerup. Heraf er 8000 medlemmer af Ældre Sagen i Ballerup, der stod bag eftermiddagens vælgermøde og dermed er en af de stærke stemmer i lokalsamfundet.

Det fik de inviterede politikere også at vide fra starten og så var stilen ligesom lagt. Det var en gruppe, der ikke lod sig spise af med tom snak og som man skulle lytte til.

Der var da heller ikke nogen, der havde noget særligt kontroversielt at sige blandt de syv fremmødte. Politiker-panelet bestod af borgmester Jesper Würtzen (A), Kåre Harder Olesen (V), Tommy Kronbøl (O), Allan Kristensen (C), Toke Solvind (Ø), Ulrik Falk-Sørensen (F) og Serhat Kücükkart (Å), der hver begyndte med et lille oplæg om, hvad de ville gøre for de ældre, hvis de bliver valgt ind den 21. november.

De fleste var enige om, at det handlede om værdighed, et godt ældreliv og større valgfrihed til de ældre i forhold til deres eget liv, mad og aktiviteter. Det var tydeligt, at her var især livskvaliteten og medindflydelsen i fokus hos samtlige kandidater.

God debat

Efter indledningen var der pause, hvor der blev snakket livligt og drukket sodavand eller en fadøl mens debatten gik tilhørerne imellem. Der var i den grad lagt op til debat i den efterfølgende times tid.

Der blev da også spurgt ganske direkte. Ordstyrer Henning Bromann, der også er formand for Ældre Sagen i Ballerup, pointerede, at spørgsmålene skulle handle om overordnede temaer og ikke specifikke sager.

Det blev til en god snak om ældreboliger, en pårørendepolitik, som Ballerup Kommune er ved at udarbejde og tilgængelighed i det offentlige rum for ældre og gangbesværede.

I alle tilfælde blev der, om ikke garanteret noget, så i hvert fald lovet, at man ville gøre alt for at gøre forholdene så optimale som muligt – det var jo valgkamp.

Bander og økonomi

Til sidst tog debatten en mere overordnet drejning væk fra ældrepolitikken, da der blev spurgt ind til både åremålsansættelser i Ballerup Kommune og bandekriminalitet og utryghed.

Borgmester Jesper Würtzen fortalte forsamlingen, at der ikke findes nogen åremålsansættelser i Ballerup Kommune længere og at der nu kun er ansat chefer på fast kontrakt og at man arbejder hårdt for at skabe tryghed i boligkvarterene. Samtidig pointerede han, at Københavns Vestegns Politi har mistet mere end hundrede betjente til bevogtningsopgaver og at det påvirker den indsats, som man kan gøre.

Til sidst fik hver kandidat 30 sekunder til at fortælle hvorfor man skulle stemme på dem inden mødet blev hævet. Et møde der fik lidt kant til sidst, da emnerne bevægede væk fra ældrepolitikken. Det er der en grund til, mener formanden for Ældre Sagen i Ballerup, Henning Bromann.

De er meget enige

»Mit indtryk er, at vi faktisk bor i en velfungerende kommune, når det kommer til de ældre. Selvfølgelig er der ting, der kan gøres bedre, men det betyder også, at politikerne generelt er ret enige på det her område. De slipper ikke levende fra at komme her og ville de ældre noget dårligt,« siger Henning Bromann med et smil. Han mener dog at især pårørendepolitikken og debatten om grundskyld er vigtigt.

»Vi skal gøre noget for de pårørende for der er rigtig mange pårørende, der bliver nedslidte af at pleje deres pårørende. Så der er en indsats nødvendig. Også grundskylden er et vigtigt emne, for om den skal sættes op eller ned kan betyde rigtig meget for mange ældre, der sidder i egne huse,« siger Henning Bromann, som glæder sig til ’midtvejsmødet’ om to år, hvor politikerne bliver holdt op på deres løfter i denne valgkamp.