Går sammen om politik for unge

Næste generation af kommunalpolitikere i Ballerup er gået sammen om at få de unge til at stemme ved kommunalvalget. Fra venstre ses Jacob Wøhler Jørgensen fra Venstre, Johan Müller fra Socialdemokratiet, Kasper Sørmer-Sørensen fra Dansk Folkeparti og Serhat Kücükkart fra Alternativet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Valg Tværpolitisk. Fire ungdomspolitikere fra Socialdemokratiet, Venstre, DF og Alternativet er gået sammen om at få de unge vælgere til at stemme ved kommunalvalget.

Af Dorthe Oxgren

Det er tredje gang, de mødes i Socialdemokratiets hus på Præstevænget i centrum af Ballerup. De fire ungdomspolitikere Jacob Wøhler Jørgensen på 21 år, 19-årige Johan Müller, 18-årige Serhat Kücükkart og Kasper Sørmer-Sørensen på 28 for at diskutere politik og ikke mindst lægge en strategi op til kommunalvalget. De stiller alle fire op til valget for hver deres parti og vil gerne promovere de unges interesser, men også have selvsamme gruppe til at engagere sig i lokalpolitik, blandt andet ved at få dem til at stemme den 21. november.

»Vi vil gerne have flest muligt til at stemme. Vi håber især, vi kan få aktiveret den gruppe, der ikke stemmer. Når vi møder de unge, når vi er ude og dele materiale ud, så siger mange af dem, at de ikke kan se formålet med det, at det ikke rykker noget alligevel. Ved at slå os sammen på tværs af partierne kan vi markedsføre de unges syn på tingene,« forklarer Venstre-politikeren Jacob Wøhler Jørgensen om baggrunden for deres tværpolitiske alliance og minder samtidig om, at der er mange tilbud i Ballerup for unge, som er værd at værne om

Forvænte unge

»Der er rigtig mange gode tilbud til unge i Ballerup, vi har alt fra skydeklubber til fodbold. Men de unge søger det ikke, vi er nok forvænte med, at tingene skal serveres for os,« mener Jacob Wøhler Jørgensen, der til daglig læser finans på Copenhagen Business Academy.

Som eneste liberale politiker i kvartetten, hvad kan han så blive enige med de andre om? Jacob nævner Politikerløftet, der skal bane vejen for ny og mere respektfuld politisk kultur (se fakta-boks), en bedre UU-vejledning og psykologhjælp til unge som emner, der kunne interessere deres egen aldersgruppe, og som de unge kandidater kan være fælles om at sætte på dagsordenen.

Det bringer øjeblikkelig socialdemokratiske Johan og Alternativets Serhat på banen. Psykologhjælp til unge under 25 år skal være gratis, mener Johan, for unge har så mange og komplekse problemstillinger i dag. Den er Serhat med på og trækker Køge frem som et eksempel på en kommune, der har indført den form for kommunal service. En diskussion er født, om visitering af en sådan hjælp, driftsudgiften og om, hvorvidt Headspace (gratis, anonym rådgivning for børn og unge) kan spille en rolle. At de er engageret og optaget af at flytte noget er tydeligt, og det er også lykkedes de fire kandidater at få lov til at holde paneldiskussioner på gymnasier og produktionsskolen i Ballerup dels for at gøre opmærksom på deres egne kandidaturer, men i lige så høj grad for at slå på tromme for at bruge stemmeretten.

»Det betyder mindre, hvem de unge stemmer på, bare de stemmer. For hvis det lykkes at få flere til stemmeurnerne, så betyder det også, at vi alle får flere stemmer,« siger Johan Müller, der til daglig går i 4.g på Falkonergardens Gymnasiums Team Danmark linje.

Politisk vakt i skolen

Interessen for demokrati og for at få indflydelse blev for to af kandidaterne vakt, mens de gik i folkeskole. For Jacob Wøhler Jørgensen blev interessen for indflydelse og demokrati sparket i gang, mens han gik i klub i Egebjerg. Det, der oprørte ungdomspolitikeren var, at forældrene ville bestemme, hvorvidt børnene skulle have lov til at spille voldelige computerspil som Counter Strike.

»Dér blev mine liberalistiske følelser vækket første gang. Jeg synes, det var så urimeligt, og det førte mig ind i elevrådet på Egebjergskolen, siden ind i Ungdomsrådet i Ballerup og så ind i Venstres Ungdom,« fortæller Jacob Wøhler Jørgensen.Også Alternatives Serhat Kücükkart fik vakt sin interesse for at kunne være med til at ændre nogle ting i sin folkeskoletid.

»Jeg gik på Grantofteskolen, hvor vi havde nogle ulækre toiletter, som fik mig til at gå ind i elevrådet i håb om, at vi kunne ændre noget. Og det kunne vi. Den demokratiske proces virkede, og det lykkedes at få forbedret toiletterne på skolen,« siger Serhat, der blev formand for elevrådet og kom med i Ungdomsrådet, og nu stiller han op til kommunalvalget for Alternativet. Til daglig går Serhat i 1.g på Next i Ballerup.

Den eneste unge

For Johan Müller har vejen ind i politik været lidt anderledes. Han voksede op i et hjem, hvor politik var en del af den samtale, der blev ført omkring spisebordet.»Jeg er vokset op i et hjem, hvor der er altid er blevet diskuteret politik, og min mor er rød som en ræv.

Som 12-årig havde jeg Che Guevara som idol, jeg sad i elevrådet, og i 9. klasse var jeg i praktik på Christiansborg,« fortæller Johan Müller, der fik så meget blod på tanden efter praktikken, at han mødte op til generalforsamling i Socialdemokratiet i Ballerup. Det var lidt af en mavepuster for den unge mand, for flertallet af medlemmerne var grå i toppen, og han blev modtaget som et lidt af et særsyn i partiet.

»Der kom en ældre dame hen til mig og sagde, ’Det er vel nok dejligt at se sådan en ung mand i lyseblå skjorte’. Det var nærmest en sensation, at et ungt menneske var mødt op,« husker han om oplevelsen, der gjorde ham opsat på at få engageret flere unge i politik.

»Vi er simpelthen nødt til at få flere unge til at interessere sig for politik. Jeg var træt af at være den eneste unge mand i lyseblå skjorte,« siger han, der i april 2015 var med til at starte en lokal afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

For DF-kandidat Kasper Sørmer-Sørensen kom interessen for politik først senere, i en alder af 24.

»Da jeg var yngre, interesserede jeg mig ikke for politik, men jeg begyndte at følge med i debatterne, og for fire år siden meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti,« siger han, der netop er startet på uddannelsen som social- og sundhedsassistent.

Alle fire er at finde på stemmesedlen den 21. november.