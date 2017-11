»Det er godt, vi taler om sorg«

Sognepræst i Ballerup Laila Bomose beskæftiger sig meget med sorg - både som præst og som forsker ved Købehavns Universitet. Foto: Flemming Schiller

døden Sognepræst Laila Bomose forsker i sorg ved Københavns Universitet. Vi har talt med hende om sorg - og vigtigheden af at tale om den.

Af Mia Thomsen

Det eneste, vi ret beset ved her i livet, det er, at vi på et tidspunkt skal herfra igen. Og alligevel er det noget af det, vi kan tænke mest over. Lige fra vores egen frygt for døden til den betydning, det har at leve videre, når vi har mistet. På søndag er det allehelgens dag, hvor kirkerne rundt omkring holder gudstjenester om sorg og kærlighed.

»Sorg er grundlæggende naturligt, selv om den kan føles så unaturlig,« siger sognepræst i Ballerup, Laila Bomose, der udover præst også forsker i sorg ved Københavns Universitet.

»Den er naturlig, fordi sorgen udtrykker en kærlighed, vi aldrig ville have været foruden. Sorgen er derfor den pris, som kærligheden har. Den udtrykker også alt det, vi ikke nåede, for vi ved jo godt, at vi ikke altid når i hus med det hele. Det er også en del af den naturlige sorg at sørge over det, der ikke blev,« siger hun og fortsætter:

»Men sorg fører også forandring med sig. Sproget afslører os her, når vi siger, at vores liv sammen gør en verden til forskel. Så forsvinder der også en verden, når man mister for eksempel ægtefæller, forældre eller børn. Derfor kan sorg også føles total fremmedgørende, næsten som en amputation og alt andet end naturligt.«

Godt at skrive og tale om sorg

Det er ikke kun i kirkerne, der er meget fokus på sorg. På hylderne hos boghandlerne og på bibliotekerne er der også i de senere år kommet flere bøger om sorg – om forældre og ægtefæller, som fortæller om at miste.

»Det er godt, at vi taler om det – for vi skal tale om det, give hinanden sprog for det, som ellers kan gøre os tavse. Sorg gør os sårbare, og den sårbarhed må vi ikke blive bange for,« siger Laila Bomose og tilføjer:

»Indimellem tænker jeg over, hvad de mange bøger om sorg er et udtryk for. Er det et udtryk for, at vi taler for meget om sorg eller for lidt om sorg? Jeg tror, at det er mere komplekst end det. For eksempel har vores forhold til døden ændret sig, i og med at man kan behandle så meget. Behandling kan vi kun være glade for, men den rykker ved opfattelsen begreber som død og naturlig død – og gør os måske mere sårbare, når døden så rammer.«

Sognepræsten glæder sig over, at der tales mere om sorg – i bøger, i sorggrupper, til gudstjeneste og så videre.

»Men vi må ikke glemme den helt almindelige medmenneskelige samtale på gaden om det her, for vi kommer før eller siden til at stå i situationen selv,« slutter Laila Bomose.