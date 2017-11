»Ballerupperne vil have fest og farver«

Mere end nogensinde er det vigtigt at værne om kulturen, mener Kirsten Sørensen, formand for ’Tema - Teater i Baltoppen’, som i 50 år har sørget for at hente turnéteater til Ballerup. Foto: Flemming Schiller

jubilæum I 50 år har ’Tema - Teater i Baltoppen’ sørget for et bredt repertoire af teater til både børn og voksne, når turné-teatre på skift har rejst gennem Ballerup med alt fra opera til musicals.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Dirch Passer og Daimi har været på besøg med ’Solstik’ i 1970’erne, Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl trak fulde sale med deres forestilling ’Sensommer’ sidste sæson. Og det samme gjorde Sebastians familieforestilling ’Hodja fra Pjort’, da den gæstede Baltoppen i begyndelsen af året.

I 50 år har ’Tema – Teater i Baltoppen’ sørget for at skaffe nogle af landets bedste teaterforestillinger og musicals til Ballerup. For selv om der er mindre end 20 kilometer til Rådhuspladsen og hovedstadens teatre, så er det attraktivt at kunne tage bussen eller bilen hen om hjørnet for at få en kulturel oplevelse. Især blandt de ældre, forklarer formand for foreningen gennem 45 år, Kirsten Sørensen.

Til trods for foreningen har oplevet en nedgang i antallet af abonnenter, er der mere end nogensinde brug for kulturtilbud, mener formanden.

»Vi har ganske vist oplevet en lille nedgang i abonnenter. Det skyldes dels de mange kulturtilbud, der findes, og at folks vaner har ændret sig. Men også at busruster bliver lagt om. Mange af vores abonnenter er ældre. Pludselig kan folk ikke nå den sidste bus hjem efter en teaterforestilling. Og det er jo dyrt at køre i taxa. Men der er mere end nogensinde behov for at værne om kulturen i en tid med forfladigelsen af tv, hvor det mest handler om almindelige mennesker, der har det dårligt. Det kan man ikke bruge til så meget,« mener Kirsten Sørensen.

På teater-indkøb

Hvert efterår tager hun sammen med den øvrige bestyrelse på teatermesse for at købe forestillinger til næste sæson. Efter mange år i formandsstolen kender Kirsten Sørensen producenterne indgående og ved, hvem der kan levere varen.

»Der kan godt være rift om forestillingerne. Men jeg får altid, hvad jeg gerne vil have. Og vi sørger altid for, at vi har bestilt alle 12 forestillinger, inden vi går derfra. Der er ikke tid til at gå hjem og tænke sig om, før man bestiller,« forklarer hun på kanten til foreningens 50 års jubilæum.

Da Tema Teater blev stiftet i 1967, var det på initiativ af Poul Dam, der var skoleinspektør på Lundebjergskolen i Skovlunde og Holger Knudby, der sad i kommunalbestyrelsen. I de første år blev forestillingerne opført på Lundebjergskolen og senere flyttet til Ballerup Gymnasium og siden Baltorphallen, der i dag er Baltoppen Live.

Tema Teater står for de klassiske teaterforestillinger, mens Baltoppen byder på dans, stand-up og teater og koncerter af mere eksperimenterede art. Ballet har været prøvet igennem årene. Men interessen var, ifølge formanden, for lille.

I en årrække hentede Tema Teater Den Jyske Opera til Ballerup, men det var før hallen blev bygget om og blev til Baltoppen. Dengang bød teaterforeningen på forestillinger som ’Madam Butterfly’ og ’Troubadouren’. Ombygningen af hallen betød imidlertid, at der ikke længere var plads til både operasangere og musikere, hvorfor opera-teatret ikke længere kunne komme til Ballerup.

Bredt og alsidigt

Repertoiret er dog stadig bredt, fra det alvorlige og eftertænksomme til det lette og underholdende, også selv om teatergængerne i Tema Teater klart er til det fornøjelige.

»Ballerupperne er ikke teatervante, de er mere til fjernsyn. Men når de skal i teatret, er de til fest og farver. Gerne musicals som Frk. Nitouche. I år har vi også en forestilling fra Det Kongelige Teater om demens ’Om sne’ med Henning Jensen. Men det er Ballerupperne ligeglade med – om det er en stor kunstner. Det kigger de ikke efter,« siger Kirsten Sørensen, der selv er passioneret teatergænger.

Udover forestillingerne i Baltoppen, ser hun jævnligt ballet, opera og skuespil på det kongelige. Interessen for scenekunst har hun haft siden barnsben, da hun jævnligt blevet taget med i Det kongelige Teater af sine forældre.

Tema Teater arrangerer også teaterture ud over kommunegrænsen, tidligere blandt andet til det nu lukkede Gladsaxe Teater og kulturhuset i Albertslund. Og som noget nyt har foreningen i år inviteret abonnenterne en tur til Malmø Opera og Musikteater, med stor tilslutning, hvorfor Kirsten Sørensen forestiller sig, at der vil komme flere lignende ture over Øresund.

Teater til børnene

Også byens børn har glæde af Tema Teater, der hvert år tilbyder en række børneforestillinger kvit og frit til kommunens skoleklasser fra indskoling over mellemtrinnet til udskolingen. Alene i indeværende år har foreningen 16 forestillinger til skolebørnene.

Kirsten Sørensen kommer med et hjertesuk, for af og til sker det, at lærerne melder klasser til forestillinger, som de ikke dukker op til.

»Det er så ærgerligt, for så kunne vi have tilbudt billetterne til en anden klasse, og ofte har vi klasser, som står på venteliste,« lyder det fra formanden, der har et enkelt ønske i anledning af jubilæumsåret: Nye stole i Baltoppen.

»Stolene er ikke de bedste. De er jo 25 år gamle. Så man falder i hvert fald ikke i søvn på dem. Hvis der var penge til det, ville det være et godt jubilæumsønske at få nye stole i Baltoppen. Vi har i provinsen set, hvor smart det kan gøres, med et tryk på en knap, så de ansatte ikke skal slæbe stole frem og tilbage.«

50 års dagen fejres i Baltoppen den 3. november med forestillingen ’Komedien, hvor alt går galt’.

’Tema – Teater i Baltoppen’ har rundt regnet 3.5000 medlemmer. Som medlem får man rabatter på forestillingerne i Baltoppen – også udvalgte forestillinger ud over de 12, som Tema Teater selv arrangerer. Foreningen sælger også billetter i løssalg til ikke-medlemmer. Tema Teater modtager støtte fra Ballerup Kommune samt statstøtte fra Formidlingsordningen, der giver støtte til arrangører af turné-teater.