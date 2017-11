Verden set gennem unges øjne

»Det skabende arbejde er forbundet med legen - på en alvorlig måde,« siger billedkunster Cai Ulrich von Platen, der har stået i spidsen for det kunstprojekt, som gav Line Larsen og hendes jævnaldrende mulighed for at udtrykke deres syn på verden. Resultatet kan i øjeblikket ses på Ballerup Bibliotek. Foto: Flemming Schiller

Kunst 80 elever fra Måløvhøj Skole fik til opgav at udtrykke deres syn på verden. Det er der kommet udstillingen ’Herfra hvor vi står’ ud af. Udstillingen kan ses på Ballerup Bibliotek til og med den 13. november.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Hvis man tror, at unge kun interesserer sig for sig selv og de sociale medier, så må man tro om igen. For selv om man kun går i ottende klasse, så fylder de store spørgsmål om klimaændringer, kræftsygdom og det amerikanske præsidentvalg i deres bevidsthed.

Det kan man ved selvsyn opleve på den udstilling, som i øjeblikket kan ses på Ballerup Bibliotek. Udstillingen ’Herfra hvor vi står’ er skabt af 80 elever fra Måløvhøj Skole, som har deltaget i et kunstprojekt på Ballerup Billedskole med billedkunstner Cai Ulrich von Platen som kunsterisk guide.

Eleverne har fået til opgave at udtrykke deres syn på verden – med pap, papir og maling. Og det er der kommet en række opfindsomme og eftertænksomme værker ud af.

Her er et relief med titlen ’Uddannelseslabyrinten’, en mobiltelefon lavet af udklip fra Politiken, der skal illustrere den uendelige nyhedsstrøm og et værk, der hylder singer-songwriteren Tracy Chapman.

Saks og klister

»Som ung har man et andet syn på verden end voksne. Man har også noget at bidrage med, hvis man kan udtrykke det klart og tydeligt. Selv om man er mere optaget af pigen, der sidder ved siden af, så bekymrer mange unge sig over både politiske og mere abstrakte spørgsmål,« siger Cai Ulrich von Platen, der var en smule bekymret for, hvorvidt det kunne fange de digitale indfødte elever at skulle arbejde med papir og saks i stedet for digitale værktøjer. Men den bekymring blev gjort til skamme.

»Jeg var lidt nervøs for, om man kunne fange de unge medmaterialer, der ikke er elektroniske. Men det kunne godt lade sig gøre. For selv om der også er unge, der kan bruge det digitale på en skabende måde, så er der meget i den digitale verden, der er underholdning. Men for at noget skal være rigtig sjovt, er det vigtigt man selv er aktiv,« lyder det fra billedkunsteren.

Udtryk af det indre

Det kan Line Larsen, der er en af de 80 elever, der var med på projektet godt nikke genkendende til.

»Cai Ulrich ser det anderledes end vores billedkunstlærer. Han har lært os at udtrykke noget, der allerede var inden i os,« siger Line Larsen, der sagtens kan få øje på kvaliteten af at arbejde med ikke-digitiale materialer.

»Det er bedre at tegne i hånden, det er som om, man kommer tættere på verden. Jeg tegner både i hånden og på min Ipad. Og når jeg tegner digitalt så går jeg mere op i designet af det, at det flot ud,« tilføjer hun, der har et maleri med på udstillingen, der forestiller en torso med en måne som ansigt.

For billedkunstneren har det været afgørende at tage de unges ideer alvorligt og støtte dem i deres kreative udfoldelser.

»Det fede ved at arbejde visuelt er, at det er i det øjeblik, man står med materialerne, tingene bliver endeligt formuleret. Det er netop ikke en bunden opgave men en skabende proces. Og når man står i værkstedet opstår der en fælles stemning af fordybelse, en situation der er væsentlig forskellig fra det, eleverne kender fra skolen,« siger Cai Ulrich von Platen, der er overrasket over hvor koncentreret de unge har været i processen.

Udstillingen kan ses i Makerspace på Ballerup Bibliotek til og med den 13. november. Flere billeder herunder

Foto: Flemming Schiller