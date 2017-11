Børnekulturfestival på biblioteket

Man kan møde Anders Kofoed, som fortæller om naturens superkryb og dyrenes vilde superkræfter. Foto: Pr-foto

For børn Ballerup Bibliotek inviterer til en sjov dag for de mindste og deres søskende med gode oplevelser og spændende aktiviteter lørdag den 4. november mellem klokken 10 og 14.

Af Mia Thomsen

Klokken 10-11 er der en morgenmadspose til børnene med en bolle og lidt snacks – så længe lager haves.

Klokken 11 spiller Teatret Lampe ’Muldvarpen og huset, der kom og gik, som er teater for de mindste. Billetter købes på biblioteket eller på bib.ballerup.dk.

Klokken 12 kommer Anders Kofoed, kendt fra tv2, og fortæller om superkryb i naturen og dyrenes vilde superkræfter. Billetter købes på biblioteket eller på bib.ballerup.dk.

Klokken 11-14 er der fri adgang til seje og kreative workshops i hele børnebiblioteket. Man kan for eksempel blive malet som sit yndlingsdyr, male julekort eller lave badges.

For at deltage i Kulturfestivalen og sikre sig billetter, skal du være medlem af Børneklubben. Det er gratis at være medlem og man melder sig ind via: www.bib.ballerup.dk/børneklub.