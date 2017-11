Svar til skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

debat Svar til Rene Jensen, formand for skolebestyrelsen, Skovlunde Skole.

Af Anja Holtze (A), kandidat til kommunalvalget

Ja! Jeg vil gerne arbejde for en samlet udskoling i Skovlunde, så vi får skabt et bedre skoletilbud, hvor læringsmiljøer, fælleskaber og sammenholdet igen kommer i centrum. Det ville styrke både læringen og trivslen blandt børn og voksne.

De linieforløb der er iværksat er gode, og i budget 2018 er der også afsat flere penge til at styrke uddannelsesvejledningen, så vi sikrer, at flere af eleverne får mere støtte og vejledning til at vælge ungdomsudannelse. Det er godt for fremtiden.

Skolestrukturen i Ballerup skal evalueres i 2018, og de 25 mandater, der skal evaluere skolestrukturen, vil få mulighed for at ændre på rammerne.

Jeg ønsker, at man finder frem til de ændringer, der er nødvendige, så de enkelte distriktsskolers ønske om lokal selvbestemmelse bliver imødekommet.

Jeg mener, at de bedste løsninger for vores skoler i Ballerup findes med lokale justeringer og mere dialog, hvor ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse og elever bliver hørt, set og anerkendt. Det skaber gensidig tillid, motivation og øger trivslen blandt os mennesker – og det skal vi have mere af, fordi vi med disse tiltag imødekommer vores egen vision om at skabe ”Skole med vilje”. Det er fremtiden.