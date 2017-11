Har Lone Madsen sovet i timen?

Debat Kære Lone Madsen. Du skriver i Ballerup Bladet i sidste uge, at en afghansk kvinde har fået hjælp til at blive i Danmark sammen med sin mand og snart to små børn på bekostning af velfærd til vores ældre.

Af Sussie Wandel (V), Kandidat til kommunalvalget, Broens Kvarter 34, Ballerup