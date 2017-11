Debat Her i Ballerup Kommune siger Socialdemokratiet ja til udvikling og forbedring af vores velfærd og nej til skattelettelser til de rigeste og virksomhederne.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det er denne gruppe, der de sidste 20 år har nydt godt af globaliseringen, skattelettelser og lønstigninger, som er gået forbi mange Ballerupborgere.

Derfor skal vores sikkerhedsnet også være i topklasse. Ikke hullet som en si, som de borgerlige ønsker med historier om, at man kan få mere for mindre. Nej, man kan ikke få mere for mindre, man får mindre.

Jeg vil arbejde for at kommunen skal være et godt sted at leve og bo, lige fra vugge til grav. Og vi skal hjælpe de svageste.