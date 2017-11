Et tryggere Ballerup

Debat Ballerup har fået udvidet visitationszonerne igen, det sker efter skyderierne i København samt bandeaktiviteter der foregår i Ballerup der gør, at vi igen skal se os over skulderen for at kunne færdes sikkert på gaden.

Af Mikael Wandel (V), Kandidat til kommunalvalget, Broens Kvarter 34, Ballerup

Venstre og jeg vil arbejde for at vi igen får en lokal politistation til Ballerup, det er desværre på Chrstiansborg det afgøres og ikke ude lokalt.

Jeg vil arbejde stenhårdt for, at råbe Venstres gruppe på Christiansborg og regeringen op, at vi har nogle store udfordringer lokalt, der gør vi skal have mere synligt politi på gaden for vores alles tryghed.

Politikadetterne kommer nu ud og arbejde for at løfte opgaver, som ikke behøver det rigtige politi. Det, håber jeg, kommer til at betyde, at vi igen får mere synligt politi på gaden, så vi kan færdes i tryghed i Ballerup.