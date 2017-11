Bliver vejarbejdet færdigt i år?

Debat Ultimo maj fik vi på Toftholmvænget i Skovlunde nogle fantastisk flotte belysninger, som i allerhøjeste grad klæder både vores vej og de øvrige veje i hele kvarteret.

Af Arne Nørgaard, Toftholmvænget 16, Skovlunde

Imidlertid har der stort set lige siden, fra arbejdets begyndelse, for enden af vejen op mod Ejbyvej på begge fortovskanter eksisteret afspærringer omkring huller med flere meter lange røde kabler, som selvfølgelig skal tilsluttes et eller andet for at gøre det hele fuldkomment.

På ’vænget’ er vi kun 32 parceller, men vi er vist alle enige om, at vi godt kunne tænke os en afslutning på kabeltilslutning, fliseetablering og asfaltering, så vi tillader os at forespørge, om det vil ske i 2017 inden vinterfrosten gør det umuligt at afslutte det absolut udmærkede bredbånds- og gadebelysningsarbejde?