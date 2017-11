Nok i sig selv

Debat Jeg syntes, det er helt fantastisk, at Steen Normind kan sidde på sin rolige villavej i Skovlunde, køre forbi Centrumgaden og se på skilte, samt opfordre andre Ballerup borgere til også at tage en skilteudflugt for herefter at konkludere, at flere skilte løser vores problem og vi hermed ikke har brug for den dyre pullertløsning.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1.th., Ballerup