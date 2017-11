Bedre åbningstider i badet

Debat East Kilbride Badet er som bekendt åbnet igen efter en større renovering. Efter at have besøgt badet om morgenen undrer det mig, at man nu skal bruge en flad tyver eller en polet til at lukke sit omklædningsskab med.

Af Ole Vraa Jensen, Baltorpvej 43, 2. th., Ballerup