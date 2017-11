En anstændig løsning, tak

Debat Helle Tidemann, hvilke beboere i Centrumgaden er blevet hørt om deres holdning til pullertløsningen?

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Der er nemlig også et stort ønske om visse “beboerlicenser” (dit eget udtryk) til handicappede og gangbesværede beboere, der hidtil er blevet hentet og bragt af flinke familiemedlemmer eller bekendte. Men disse “licenser” er jo ikke med i planen, som du tidligere har oplyst – og hvorfor pokker er de dog ikke det?

Tsk tsk, så nu går hele det udgiftskrævende cirkus alligevel ud over beboerne. Lad venligst være med at replicere, at så kan de omtalte beboere blive hentet “bagom”, for nogle opgange i Stationsgården har to ekstra etager, når man skal “bagom”, og det er vist ikke så godt, når bevægeapparatet er nedsat, synes du? Gør det nu anstændigt.