Da menneskene invaderede Sømosen

Trods gråt og vådt vejr havde mange fundet vej til Sømosen ved DTU for at protestere mod byggeplanerne i området. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Protest Ganske mange benyttede søndagen til at danne en menneskering ved Sømosen i protest mod byggeplanerne.

Af Ulrich Wolf

Vejret var gråt og vådt, men det afskrækkede ikke en række borgere fra området omkring Sømosen, som søndag eftermiddag mødtes.

Målet var et danne en menneskering omkring Sømosen og formålet var at gøre opmærksom på, at man var stærkt utilfreds med de byggeplaner, som DTU har for området.

DTU vil bygge et campus ned mod Sømosen, bag ved DTU’s nuværende bygninger med plads til studerende, forskere og en række fælles faciliteter.

Men brugere af mose-området er utilfredse med planerne og mener, at det vil true det dyre- og planteliv, der er ved mosen og som mange bruger.

At dømme ud fra de omkring 150-200 fremmødte ved søndagens aktion er brugerne i mange aldergrupper. Både ældre, midaldrende og familier med mindre børn var mødt frem og børnene var udstyret med skilte, der proklamerede ’bevar Sømosen’.

Møde med skepsis

I den forgangne uge blev der afholdt et stort borgermøde på DTU om netop byggeplanerne, hvor Ballerup Kommune, der ejer noget af grunden ved DTU, fortalte om planerne og at man naturligvis ville overholde fredningsgrænserne og at der i øvrigt ikke var nogen umiddelbar risiko for at man ville ødelægge livsvilkårene for hverken planter eller frøer og fugle, der befinder sig i mosen.

Stemningen på mødet var ikke positiv og det afspejlede sig i fremmødet ved søndagens aktion, der var ganske velbesøgt. Dermed sendte beboerne i området et klart signal om, at man stadig ikke er venligt stemte overfor byggeplanerne.

Flyt byggeriet

Det store fremmøde glæder en af folkene bag aktionen, Gunhild Leth Andersen, der bor i Sømoseparken og ofte bruger området. Hun kæmper for, at byggeplanerne skal droppes og at byggeriet skal flyttes et andet sted hen.

»Formålet var jo at vise, at vi er utilfredse med de planer, som kommunen har for området. Der er et specielt og unikt dyreliv, med blandt andet måger, frøer og andet. Det er synd, at vi skal bygge det område til. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er imod byggeri til unge, men vi kan ikke rigtig forstå, at det skal være lige ved Sømosen,« siger Gunhild Leth Andersen.

Hun peger konkret på, at der er en del tomme lokaler lige på den anden side af vejen, hvor man sagtens kunne bygge campus og boliger.

Der var ikke nogen politikere til stede, og det undrer Gunhild Leth Andersen.

»Når vi henvender os, så er der ingen politikere, der svare eller dukker op. De skal formentlig ikke have klinket noget lige op til valget. Men vi har tænkt os at blive ved. Det store fremmøde af folk i alle aldre viser, at der er mange som finder de her planer uacceptable. De sidste rester af natur har brug for at kunne være her. Vi er nødt til at fortælle, at det her handler også om fremtidens generationer,« siger Gunhild Leth Andersen.

Ud af busken

Der var ifølge hende tilmeldt 50 personer på forhånd og at de mange fremødte overrasker hende. Hun håber også, at antallet vil få politikerne ud af busken.

»Vi vil gerne have politikerne i tale og ud af busken. Når vi er så mange, så tror vi på, at det nytter. Vi ved godt, at kommunen skal udvikle sig og at der er behov for boliger til unge. Men der er så mange andre muligheder. Hvorfor inddrager man eksempelvis ikke p-pladserne ved DTU og graver dem ned og bygger der. Hvis man ser det oppefra, så kan man rent faktisk se, hvor stort et område det drejer sig om. Så vi fortsætter kampen for dette unikke stykke natur og vi håber, at politikerne vil lytte,« siger Gunhild Leth Andersen ovenpå weekendens første reelle demonstration mod DTU-planerne.