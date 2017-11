UCC-plan sendes i høring

UCC-huset er på vej til at blive omdannet til et multihus. Her samler man både Kasperskolen, et botilbud, en koncertsal og en række boliger i området. Illustrationen viser, hvordan huset kan komme til at se ud. Foto: pr-illustration

Planer Multihuset i UCC-bygningen i Skovlunde rykker tættere på. Nu sendes lokalplanen, der også åbner mulighed for boliger på området, i høring.

Af Ulrich Wolf