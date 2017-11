Når leg og videnskab går hånd i hånd

»Vi er nogle nørder,« griner Viktor (tv) og Christoffer. De elsker at spille, når de har fri. I skolen gælder det i øjeblikket programmering af robotten til den regionale finale i First Lego League på lørdag. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Leg For 18. år i træk deltager skoleelever fra Ballerup Kommune i den internationale turnering First Lego League, der skal give lyst til at arbejde med teknologi og videnskab.

Af Dorthe Oxgren

»Vi laver ikke andet end at spille i vores fritid. Så det er ret sjovt at gå i skole, når vi skal sådan noget her«.

Kristoffer og Viktor i 6.A på Hedegårdsskolen føler sig i den grad på hjemmebane i disse dage, hvor der står forberedelser til den regionale finale af den internationale turnering First Lego League på skoleskemaet.

Siden efterårsferien har skolens to sjetteklasser haft travlt med at bygge og programmere små robotter, der i weekenden gerne skulle score max point på DTU Campus i Ballerup, når der dystes mod 1.000 andre elever fra Storkøbenhavn.

Robotterne skal programmeres, så de kan klare flest mulige af de 18 forhindringer, der er stillet op på dertil indrettet baner. I løbet af bare toogeethalvt minut.

»Det kan ikke lade sig gøre at klare så mange forhindringer. Klarer de to til tre, er det fint, og er de rigtig gode, kan de klare fire-fem forhindringer,« forklarer Camilla Jensen, der er klassernes matematiklærer.

Bygge og programmere

Men der er mere til konkurrencen end at bygge og programmere robotter, som især drengene synes at være tiltrukket af.

Nede i skolens billedkunstlokale i kælderen er andre af eleverne i gang med at male bannere og gøre klar til de præsentationer af problemstillinger, der knytter sig til årets overordnede tema: Vandhåndtering, bæredygtighed og klimasikring.

»Som et led i forberedelserne har vi arbejdet med vand i natur- og tekniktimerne. Og vi har haft besøg af en forælder, der er VVS-mand, som kom og fortalte om sit arbejde med vand. Eleverne har også googlet informationer på nettet, og vi har talt om, hvordan børn i Afrika må gå 20 kilometer efter vand, hvorfor de ikke kan passe deres skole. Det har gjort indtryk på eleverne og måske gjort dem lidt mere bevidste i forhold til vand. Men det er det legende element, der fylder mest hos dem,« siger Camilla Jensen.

Styr på præsentationen

I kælderen er Anya og Alpha i gang med at male et banner med skriften ’The Secret of the Sea’. Det hedder deres hold i konkurrencen, og så skal de gøre klar til morgendagen, hvor de skal præsentere deres oplæg for lærerne, inden finaledagen på lørdag.

»Vi skal lave en præsentation om rotter i toiletterne. Det er rigtig ulækkert at læse om,« indvier pigerne os i.

Vinderen af konkurrencen på lørdag går videre til den skandinaviske finale sammen med de øvrige regionale vindere i Danmark.