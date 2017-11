Stor markeds- og eventdag i Aktiv Center

Ved den store markeds- og eventdag kan man blandt andet byde på de flotte plankeborde, som folkene på træværkstedet på Lindbjergvej har lavet. Foto: Flemming Schiller

stande Der bliver masser af vilde tilbud, præmier og stor auktion, når Ballerup Kommune i samarbejde med lokale virksomheder holder markeds- og eventdag i Aktiv Center Ballerup på søndag.

Af Mia Thomsen

I 2017 er Ballerup Unicef By, og søndag den 12. november sættes slutspurten ind på Unicef-året med en stor markeds- og eventdag. Aktiv Center Ballerup lever op til sit navn, når dørene slås op til en sjov og aktiv dag med masser af gode tilbud til Ballerups borgere. En række lokale virksomheder indenfor service, bil- og detailhandlen stiller op med hver deres bod og donerer også præmier til både tombola og auktion.

Markedsdagen er blevet til i samarbejde mellem kommunen og virksomhederne. Virksomhedsservice i Ballerup Arbejdsmarkedscenter har sammen med kollegaerne på Lindbjergvej kontaktet mange af kommunens små og mellemstore virksomheder med et tilbud om at støtte arrangementet, og det har givet pote. Foreløbig har 15 virksomheder givet tilsagn om at deltage – og flere er ved at blive forhandlet på plads.

Under hammeren

Et trækplaster er den store auktion, hvor der blandt andet udbydes 10 flotte unika-træborde. Det er medarbejdere og borgere, der er i jobtræning på træværkstedet på Lindbjergvej, der har omdannet store træplanker til smukke og unikke langborde.

Der kommer også andre gode og brugbare ting under hammeren på auktionen. Blandt andet kunstværker fra lokale kunstnere og andre flotte gaver, doneret af virksomhederne, som man også kan møde i standene på dagen.

Det hele foregår søndag den 12. november klokken 11 til 17 i Aktiv Center på Rolighedsvej 12 i Ballerup. Caféen er åben og sælger sandwich, kaffe, øl og vand. Læs mere på ballerup.dk/markedsdag.

Hele overskuddet på dagen går ubeskåret til Ballerup Unicef By 2017.