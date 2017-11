Pligtsejr til BSF i 3F Ligaen

fodbold Med en sejr på 5-0 over Varde IF lørdag i TopDanmark Hallen, forsvarede BSF tredjepladsen i 3F Ligaen og sikrede sin fjerde sejr ud af de seneste fem spillede kampe i Danmarks stærkeste fodboldrække.

Af redaktionen

Tilsyneladende havde BSF lært af det omvendte opgør i Varde tidligere på sæsonen, for her havde BSF store problemer med at få lukket jydernes defensiv op, og man måtte langt ind i kampen, førend Amalie Thestrup med et forløsende mål afgjorde kampen.

Virkeligheden skulle vise sig at være en noget anden denne lørdag i TopDanmark Hallen, hvor BSF kom sprudlende ud med målet om hurtigt at afgøre sagerne. En god 1. halvleg, hvor BSF holdte tempo i spillet og konstant fik flyttet Varde-defensiven fra side til side og derved skabt åbninger, lukkede nemlig kampen.

Sarah Jankovska blev kampens første målscorer med en flot kasse via et langskud. 10 minutter senere var det Amalie Thestrup der øgede til 2-0, og efter 38 minutters spil bragte Natasha Shirazi så BSF på 3-0, hvilket også var stillingen ved pausen.

I anden halvleg faldt tempoet på bolden noget fra BSF’s side, mens Varde ikke på noget tidspunkt bare så meget som mindede om at true BSF’s defensiv. Amalie Thestrup kom på tavlen igen, da hun på imponerende vis lavede sæsonmål nummer 10. Et scoop at få angriberen til i sommerens transfervindue fra Vejle Boldklub.

Inden lukketid ville Tanya Arngrimsen også være med, idet hun gjorde det til slutresultatet 5-0 til BSF. Med sejren har BSF nu 21 point for 11 kampe på tredjepladsen i 3F Ligaen. VSK Aarhus er lige i hælene blot to point efter, efter at de slog KoldingQ i deres indbyrdes kamp i weekenden.

I denne uge venter en hård opgave for BSF-pigerne, der skal på årets længste tur. Det er nemlig Fortuna Hjørring – i Hjørring – der banker på døren, når BSF skal op imod rækkens nummer 1 i form af det nordjyske mandskab.