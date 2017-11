LSF’s U13-drenge vandt rækken

Glade drenge efter sejren over Næstved. Foto: Privatfoto

fodbold LSF U13-1 drenge skulle lørdag spille den sidste kamp i Øst1-puljen. Hvis de vandt kampen ville de blive samlet vinder af puljen.

Af redaktionen

Kampen var mod Næstved og den skulle spilles på hjemmebane. Der var mødt omkring 150 tilskuere op for at støtte drengene.

Det blev en kamp i et meget højt tempo og LSF var foran med 2-0 ved pausen på to meget flotte mål. LSF fortsatte presset i anden halvleg for at lukke kampen, men bolden ville ikke ind over målstregen. Fem minutter før slutfløjt fik LSF et gult kort og skulle spille de sidste minutter i undertal. Her blev der kæmpet af alle mand og kampen blev vundet 2-0 til stor jubel for spillere og trænere.

Med denne sejr er det første gang et hold i LSF vinder en Øst1-række.