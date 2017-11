Nej tak til skattely-firmaer

debat Når vi foretager indkøb til kommunen, skal vi ikke handle eller bestille noget af firmaer, der sender penge i skattely.

Af Per Mortensen (A), medlem af kommunalbestyrelsen, kandidat til kommunalvalget

Hvert år køber kommunerne ind for mindst 87 milliarder kroner hos private virksomheder. Det er det samme, som det koster at drive over 2.100 danske folkeskoler i et år! Lige nu er der ingen, der tjekker, hvor de penge ryger hen bagefter. Men eftersom vi gang på gang ser, hvordan store virksomheder laver aggressiv skatteplanlægning, er der grund til se forholdene efter i sømmene.

Dette skal vi have tjek på her i Ballerup. Kommuner fra Spanien til Sverige stiller nu krav til leverandører. I Danmark er det Albertslund og Københavns kommune, der går forrest i kamp mod skattely og har indgået et samarbejde med Dansk Standard om udarbejdelsen af en skattemærkningsordning. På den måde kan man se hvilke virksomheder, der er åbne om deres skattebetalinger og forbindelser til skattelylande.

Her må Ballerup kommune med på vognen, sammen med folketing og EU og få stoppet banditter i habitters plyndring af vores velfærd.