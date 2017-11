Svar om svømmehallen

debat Kære Ole Jensen. Jeg er glad for at høre, at du har besøgt vores nyåbnede svømmehal, East Kilbride Badet.

Af Ketil Folmer Christensen, chef for Ballerup Idrætsby

Du spørger til, hvem der har besluttet de nye skabs- og låsesystemer, og det har den administrative ledelse i Ballerup Idrætsby, som badet er en del af.

Jeg vil gerne være med til at sætte lidt perspektiv på dine betragtninger. Da renoveringen af badet blev besluttet, var det som en reaktion på, at den ældre svømmehal skulle leve op til nye EU-standarder for vandkvalitet. Det samme gælder mange andre ældre svømmehaller i Danmark. Der er altså lavet en del ”usynlige” forbedringer i kælderen, hvor vores rensningsanlæg står.

Når nu bygningen skulle lukkes af, vedtog kommunalbestyrelsen også at afsætte midler til en række forbedringer, som kunne højne indeklimaet og brugeroplevelsen i badet. Først og fremmest ved en tildækning af det tidligere plasttag, men også ved at forbedre rammerne for vores gæster med handicap i form af separate omklædningsmuligheder og lift til varmvandsbassinet.

Endelig lykkedes det os, inden for de midler der var afsat, også at få gennemført en række yderligere forbedringer i omklædningen, herunder skabe og låse. Ved at vælge løsningen med nøgle og polet, kunne vi faktisk nå op på et samlet antal skabe, der matcher antallet af gæster i Badet. Et elektronisk låsesystem med nye skabe, låse og møller lå i den sammenhæng uden for rækkevidde. Jeg håber, at mit svar er med til at give dig et indblik i beslutningen.