Valget og den glemte røg

debat Ballerup Bladet, uge 45, bringer naturligvis et væld af indlæg og reklamer fra de forskellige partier. Man påpeger andres fejl og fremhæver egne visioner – fint nok.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Et væsentligt – men tydeligvis neddroslet forureningsproblem for os i parcelhusområderne er forureningen fra brændeovnene. Røggenerne er massive, men borgmesterpartiet ønsker åbenbart ikke at gøre noget effektivt ved sagen. Eller mangler man mod og mandshjerte til at ”genere” vælgere med brændeovne?

Et enkelt parti, nemlig Det radikale Venstre, er åbenbart ikke så konfliktsky og markerer i BB, at de faktisk vil tage initiativer til at reducere generne fra brændeovnene. Meget fint!

Utallige undersøgelser har nemlig påvist, at brænderøg indeholder store mængder helbredsskadelige stoffer og partikler, der går direkte i kroppen. Og vi taler om nanopartikler, tjærestoffer, dioxin, benzen og et væld af andre stærkt skadelige stoffer.

Måtte vi høre fra Socialdemokratiet, hvilke initiativer man påtænker?