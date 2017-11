Visitationszoner

debat Havde nogen fortalt mig for 10 år siden, at der ville blive indført visitationszone i Ballerup, ville jeg ikke tro vedkommende, men det er jo som bekendt en realitet, både i Ballerup og vores nabokommuner. Kriminalitet kender ikke til kommunegrænser.

Af Bjarne Rasmussen (A), medlem af kommunalbestyrelsen

Det understreger behovet for en endnu større forebyggende indsats. Der findes naturligvis ikke en ”one-size fits all” løsning, men derimod en langsigtet, tværgående indsats.

Vi skal give børn og unge muligheden for at indgå i positive fælleskaber, allerede tidligt i deres liv. Vi skal have forældre og familie inddraget. Et barn, der møder et sammenhængende forløb fra børneinstitution til skolen, og videre til ungdomsuddannelse og arbejde, står langt bedre rustet til voksenlivet.

Vores kulturpolitik skal styrke den kulturelle dannelse og det demokratiske fundament, og vi skal støtte vores rige foreningsliv i hele kommunen – understøtte alle de frivillige kræfter, der også sikre tilbud til vores børn, unge, voksne og ældre.