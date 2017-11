Værdighed for ældre

debat Vi skal nu tage stilling til tre valg: regionsvalg – kommunalvalg og seniorrådsvalg. Alle disse valg handler om vores fælles fremtid som ældre de næste fire år.

Af Kurt Haastrup, Baltorpvej 60,Ballerup

Om fore år er jeg 84 år ( måske ), så min indflydelse vil nok være begrænset på nogle områder, men på ældreområdet vil jeg kæmpe for en værdig afslutning på et langt og godt liv.

Jeg har tidligere været medlem af dengang Ældrerådet i 7 år, jeg har deltaget i den politiske debat i mange år, har haft min egen liste Æ ( Otiumslisten ) i Ballerup, så jeg er på ingen måde ubekendt med det politiske liv.

Jeg har også besluttet mig for at få en værdig og hurtig afslutning på et godt og langt liv. Modsat det jeg kunne vente mig, nemlig et opslidende forløb, uden værdighed og meget besvær.

For hvad er værdighed for en størrelse?

Er det værdigt at bære rundt på en ble fyldt med tis – eller en tur i en kørestol gennem Ballerup, til skue for alle. Er værdighed en afhængighed af andre? Er værdighed sent op – tidlig i seng? Er værdighed mange dage i en stol/seng overladt til sig selv, eller at blive plejet af en person, hvis sprog jeg ikke forstår? Er værdighed ensomhed eller hjælp til lidt rengøring hver 3. uge i en time? Er værdighed at være medlem af ældrebyrden ???

Jeg kunne blive ved.

Det jeg har besluttet er, at jeg selv vil bestemme hvordan mit liv skal slutte. Jeg vil ( hvis jeg kan til den tid ) når jeg føler for det, sove stille ind. Og hvordan gør jeg så det? Måske med viljens magt eller måske med hjælp fra sovepiller.

Jeg ved det ikke, men et er givet: jeg skal ikke på plejecenter, og være overladt til den værdighed, der kan tilbydes mig.

Jeg er også af den overbevisning, at personalet gør hvad de kan, men værdighed er langt mere end personalet kan yde.

Måske burde der være flere politikere, der arbejder på en værdig afslutning på et godt liv, og ikke så meget, på at få flest mulige ældre på plejecenter, og dertil et længere liv uden lys for enden.

Der skal prioriteres hører vi altid. Hvis der skal bruges flere midler på et område, skal det tages fra et andet område, så den holdning jeg har, må bekomme politikerne som en god løsning, da belastningen fra ældre bliver mindre.