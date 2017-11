Zigzag fortsætter i Centrumgaden

debat Socialdemokratiets Helle Tiedemann og administrationen fortsætter zigzag-kursen i Centrumgaden.

Af Christian Skjæran (V), medlem af kommunalbestyrelsen

Dermed ser det ud til at en løsning på problemerne med den ulovlige biltrafik har lange udsigter.

Siden forsommeren har Venstre ment, at vi skulle opsætte pullerter, men meget tid er tabt ved at man først glemte at spørge politiet, hvad der kunne lade sig gøre med skilte.

Så vaklede man mellem forskellige løsninger og nu hvor vi endeligt har fået vedtaget en pullertløsning og overstået høringsperioden, så er det kommet som en overraskelse at der i gaden er behov for ”transport til gangbesværede, madlevering til ældre borgere eller sygetransport”.

Det overrasker mig meget, at man ikke kunne forudse dette, særligt efter de mange diskussioner vi har haft i Teknik- og Miljøudvalget.

Som der står i sagsfremstillingen, så har det ”betydning for valg af pullertsystem”, og dermed ved vi hverken hvilket system vi får, eller efter hvilken tidsplan det forsøges opsat. Det er bare ikke godt nok og nu håber jeg ikke vintersæsonen skyder projektet langt ind i 2018.