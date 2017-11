Visitationszonen forlænges igen

Bandekonflikten fortsætter og det samme gør politiets visitationszone, der efterhånden er udvidet flere gange. Foto: Københavns Vestegns Politi

bander Politiet har ingen forlænget visitationszonen, der dækker en del af Ballerup Kommune.

Af Mia Thomsen

Det er efterhånden hverdag at høre om skyderier og bandekonflikt i København og omegnskommunerne. Også her i Ballerup har vi lagt gader til skyderier, vold og hærvæk i kølvandet på den verserende konflikt mellem forskellige kriminelle grupperinger.

Af samme årsag oprettede Københavns Vestegns Politi i slutningen af september visitationszone i dele af Herlev og Gladsaxe Kommuner – og efter skyderiet i Magleparken den 1. oktober blev zonen udvidet til også at omfatte dele af Ballerup Kommune. Siden er den blevet udvidet af to omgange, så den nu dækker helt fra Bagsværd i nord til Islev i syd samt fra Grantoften i Ballerup Vest til Søborg i øst.

Fandt pistol i Hedeparken

Torsdag i sidste uge besluttede Københavns Vestegns Politi at forlænge visitationszonen frem til torsdag den 23. november. Det sker efter at betjente i sidste uge blandt andet har beslaglagt skudsikre veste hos banderelaterede personer i Værebro og beslaglagt en pistol i Hedeparken i Ballerup.

»Vi arbejder døgnet rundt for at gøre borgerne på Vestegnen trygge, og visitationszoner er et af vores vigtige værktøjer til at bekæmpe bandefolk og deres kriminalitet,« siger politiinspektør Svend Foldager.

Visitationszonen give politiet mulighed for at stoppe enhver, der befinder sig indenfor zonen og visitere både kroppe, tøj og biler uden nogen form for mistanke – andet end at vedkommende opholder sig i området.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de siden etableringen af visitationszonen i september har foretaget omkring 360 visitationer, ransaget cirka 80 køretøjer og oprettet 85 sager eller sigtelser vedrørende overtrædelse af blandt andet våben- og narkolovgivningen.