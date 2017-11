Nu rykker det snart i Skovlunde

Sådan kan bymidten i Skovlunde komme til at se ud, når det store udviklingsprojekt står færdigt. Måske om seks-otte år. Foto: Pr-illustration

centerplaner Efter knap et års ’stilstand’ er den politiske vedtagelse af lokalplanen for Skovlunde Centret klar til vedtagelse. Nu er man snart klar til at begynde nedrivning og byggeri.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Da Skovlunde Invest ved årets indgang købte Skovlunde Centret var der mange, som åndede lettet op. Endelig skulle mange års stilstand og langsom død for centret omdannes til en ny og attraktiv bymidte.

Siden har der været meget stille omkring centret. Alt har set ud som hidtil og selvom der har ligget et kontor, hvor ejerens folk holder til, så har borgerne ikke set meget til de store planer. Der har endda gået rygter om, at hele projektet var ved at blive solgt. Men stilstanden har rod i, at der er foregået en masse indledende ’papirarbejde’ bag kulisserne samt at den politiske godkendelse skal være på plads, inden man overhovedet kan begynde at rive ned og bygge op.

I den forgangne uge kom den politiske godkendelse så på plads. Teknik- og Miljøudvalget godkendte lokalplanen for Skovlunde Centret og derfor er der nu stort set fri bane for ejeren til at begynde de mere konkrete byggearbejder. Formelt skal lokalplanen endelig godkendes i kommunalbestyrelsen i slutningen af måneden.

Højt byggeri

Der er kommet i alt 29 høringssvar, der især har udvist bekymring for højden af byggeriet. Derfor har man i den nye lokalplan gjort klar til, at man vil bygge højt, men at de høje karreer skal ligge mere tilbagetrukket, så de ikke generer og tager lys fra andre lejligheder.

Det betyder, at højderne på bygningerne ud mod Bybuen reduceres fra fem etager plus tagterrasse til fire etager plus tagterrasse. For stadigvæk at opretholde samme byggemulighed indenfor lokalplanområdet, så hæves højden på bebyggelsen ud mod Ballerup Boulevard fra fire etager plus tagterrasse til fem etager plus tagterrasse.

»Vi har fået 29 høringssvar, der primært går på højden af byggeriet. Borgerne er bekymrede for, at højden tager lys, og derfor har vi besluttet at flytte de høje karreer, så de tager mindst muligt lys. Vi vil fjerne p-pladserne væk fra terræn og få dem under jorden. Men for at det kan lade sig gøre i så stor målestok, så skal vi lave mindst tre etager for at det kan lade sig gøre rent byggeteknisk. Men vi er glade for, at der trods alt kun er kommet 29 høringssvar i en så stor og kompleks sag,« siger Martin Lose, byplanlægger i Ballerup Kommune.

At det politiske papirarbejde nu er færdigt glæder også Bjørn Skouenby, en af ejerne af centret og den daglige leder af det konsortium, der står i spidsen for udviklingen af Skovlunde Centret.

Han regner med, at der snart kan komme skred i planerne og at borgerne vil kunne se fremskridtet.

Liv bag kulisserne

»Vi har hele tiden afventet den politiske godkendelse. Det er vi nødt til. Derfor har det taget sin tid. Men det har ikke ligget stille i mellemtiden. Vi har planlagt og været i dialog med entreprenører og den slags. Der er rigtig mange forberedelser til så stort et projekt, som folk ikke umiddelbart kan se. Men nu kan vi snart gå i gang med første etape. Det er nedrivning af butikslokalerne hvor vi sidder. Nogen af lejerne er flyttet og andre er interesserede i at vende tilbage. Vi håber, at eksempelvis Charlie Burger vil vende tilbage, da den er en af de kendte butikker i centret. Men nu får vi se. Vi regner med at kunne begynde nedrivning i foråret 2018, hvis alt går efter planen,« siger Bjørn Skouenby, som i øvrigt kan afsløre, at ejeren sponsorerer juleudsmykning og juleoptoget i år, for at skabe lidt liv i centret.

»Vi står bag juleudsmykningen i år, så der er lidt liv i den del af centret, hvor der stadig er butikker;« siger Bjørn Skouenby.

Der har været mange spekulationer om hvorvidt ejerne var ved at sælge projektet, men det afviser Bjørn Skouenby – igen.

»Vi har ingen konkrete forhandlinger med andre investorer lige nu. Vi fortsætter projektet som planlagt. Det er klart, at vi er investorer og vores opgave er at udvikle og sælge videre til nogen, der vil stå for driften. Men der er ikke nogen konkrete planer,« siger Bjørn Skouenby, som samtidig understreger, at selvom projektet skulle blive solgt, så er der ingen risiko for, at en ny ejer bare ville lade det hele sejle.

»Prisen er sat efter at man udvikler området og tjener penge på driften af et nyt område med både boliger og butikker, så det ville ikke give nogen mening for en ny ejer at lade det hele ligge. Det ville være en rigtig dårlig forretning, så det kommer ikke til at ske« siger Bjørn Skouenby.

Boliger og trafik

Udover butikker skal de også udvikle en række nye boliger på området, men det er endnu uvist, som det bliver ejer- eller lejeboliger. Efter planen er der klar til indflytning i den første etape om cirka to år mens hele projektet efter planen først kan stå færdig om seks-otte år.

»Der er gang i meget byggeri for tiden, så der er lang leveringstid på beton og den slags. Der er nogle sygehuse, noget Ørestad og Nordhavnsbyggeri, der står foran. Men ud fra de præmisser, så er vi ganske godt tilfredse med projektet og den måde det skrider frem. Det har helt klart betydet noget, at der har været gjort et stort forarbejde, inden vi overhovedet overtog, og at vi løbende har haft en dialog med både Ballerup Kommune og beboerne i området,« siger Bjørn Skouenby.

De mest konkrete tiltag man kan se nu er indsnævringen af Ballerup Boulevard og turen kommer efterfølgende til Torvevej, der også skal snævres ind.

»Planen er også, at vi skal have trafiksikret området og sørget for, at der kommer mindst muligt trafik ind i centrum. Vi indsnævrer også Torvevej og skaber en række grønne fællesarealer mellem husblokkene. Så meningen er, at trafikken skal mest muligt væk fra Skovlunde Centrum,« siger Martin Lose, som også glæder sig over at de politiske forhindringer nu er ryddet af vejen og at man snart kan se fremskridtet i det store Skovlunde-projekt.