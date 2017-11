Fuldt hus ved valgmøde i Baltoppen

En helt fuld Baltoppen-sal var klar til at høre og diskutere politik med de ti kandidater tik valget. Et møde, hvor debatten var god og konstruktiv. Foto: Flemming Schiller

debat Rigtig mange havde fundet vej til Baltoppen Live mandag aften, da alle partiers kandidater til det kommende valg præsenterede deres politik og fik en god valgdebat.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Folk i Ballerup interesserer sig for deres lokalområde og for det kommende valg til kommunalbestyrelsen den 21. november. Det var i hvert fald det klare indtryk man fik mandag aften, da Ballerup Bladet afholdt det store valgmøde i Baltoppen Live.

En kandidat fra hvert af de opstillede partier var mødt frem til en aften, hvor de skulle præsentere deres politik for offentligheden. For der var ganske enkelt fuldt hus. Hver stol var optaget og der var endda nogen, der måtte sidde på trapperne. Det vil sige, at omkring 250 var troppet op denne mørke mandag aften for at få det sidste indtryk at kandidaterne og deres politik.

De varme emner

Først fik de fremmødte kandidater, Jesper Würtzen (A), Lene Knüppel Andersen (B), Morten Løgager (C), Lone Madsen (D), Ulrik Falk Sørensen (F), Mikkel Kruse (I), Michael Jensen (O), Kåre Harder Olesen (V), Ali Abbasi (Ø) og Klaus Kassow (Å) hver to minutter til at præsentere deres politik og derefter var der lagt op til spørgsmål fra salen.

En lang række af tidens varme lokale emner var oppe at vende, som psykiatrien, hvordan man tiltrækker flere og attraktive borgere, integration, klima, institutioner og byudvikling for at nævne nogen.

Debatten var livlig og der var en tydelig spørgelyst. De forskellige kandidater fik svaret på rigtig mange forskellige spørgsmål og fik forklaret deres politik. Debatten var intens men under samtlige 2 1/2 time var der en god og sober tone, der lover godt for det fremtidige arbejde i den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder til januar.

Debatten måtte til sidst stoppes med hård hånd af aftenens ordstyrer, da der var så mange, der gerne ville stille spørgsmål. Til sidst fik hver kandidat et minuts ’elevatortale, hvor de skulle overbevise de sidste tvivlere om at stemme på netop dem.

Blev klogere

Da det hele var slut og de mange folk sivede ud, var indtrykket, at aftenen havde været vellykket og at mange af de fremmødte var blevet lidt klogere af at møde op.Blandt dem var Bodil Blaabjerg, som inden mødet havde været i tvivl om, hvem hun skulle stemme på. Det var hun ikke bagefter.

»Jeg synes, det var et godt møde og det var godt, at alle kandidater var samlet. På den måde fik jeg at vide, hvem de var og hvad de stod for. Jeg vidste faktisk ikke, hvem jeg skulle stemme på inden jeg kom her, men det gør jeg nu, så det var jo hel perfekt,« sagde hun efter mødet.

Ved et bord i cafeen sad også Edy Lyons og Birger Hansen. De synes også begge, at det var et oplysende og god møde.

»Vi fik det ud af det vi ville og vi spildte ikke tiden. Allerede inden vi kom, vidste vi godt, hvem vi ville stemme på og det fik vi bekræftet under debatten. Så vi er tilfredse,« sagde Edy og Birger, mens de nød en efter-debat øl i Baltoppens café.

Slutspurten er i gang og om lidt mere end en uge er det overstået. Et nyt lokalt bystyre vil være sammensat og fire års forhåbentlig konstruktivt samarbejde begynder. Aftenens store valgdebat tegnede i hvert fald godt for de kommende år.