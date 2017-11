Lad plakaterne være

»Jeg håber, at det drejer sig om nogle fulde folk, der er lidt for friske - og ikke organiseret hærværk eller nogen af de politiske ungdomsorganisationer. Det er for dumt og det skal stoppe,« siger Christian Skjæran (V) om hærværk og nedrivning af valgplakater. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Plakatballade En af de demokratiske traditioner er valgplakaterne, som man i denne tid ser i lygtepæle og træer. Men nogle politikere oplever, at deres plakater bliver revet ned og opfordrer til at stoppe hærværket.

Af Ulrich Wolf

Det er så sikkert som amen i kirken. Når det er valg, uanset om det er kommunalvalg eller folketingsvalg, så er en masse lygtepæle og træer plasteret til med valplakater fra alskens partier. Der er mange som ikke synes, det er pænt, men sådan har traditionen været i mange år. Nogen vil måske sige, at det er en del af demokratiet.

Men i denne valgkamp er der kommet det lidt forkerte fokus på nogen af valgplakaterne. Mange brokker sig over dem og en del kandidater oplever, at deres plakater bliver revet ned og ødelagt. Blandt dem er den socialdemokratiske kandidat Charlotte Holtermann og Venstre-kandidaten Christian Skjæran. De har begge mistet en række af deres plakater i især i Egebjerg, hvor de er blevet revet ned, ødelagt eller er decideret forsvundet.

Alle må ytre sig

»Jeg har mistet en seks-otte plakater i Egebjerg og jeg er også blevet frarådet at hænge op i Skovlunde, fordi folk ikke gad at se på dem. Jeg har også set, at andre plakater er blevet revet ned og jeg synes, det er rigtig ærgerligt.

Det er en gammel tradition og i sidste ende går det ud over den enkelte kandidat. Det er jo penge, som vi selv skal betale. Jeg håber, at det drejer sig om nogle fulde folk, der er lidt for friske – og ikke organiseret hærværk eller nogen af de politiske ungdomsorganisationer. Det er for dumt og det skal stoppe. Alle har ret til at ytre sig og har en demokratisk ret til at deltage i valgkampen,« siger Christian Skjæran, som bemærker, at det rent faktisk er strafbart og kan koste en bøde, hvis man bliver fanget i at udøve hærværk på en valgplakat og at straffen er endnu hårdere, hvis det er systematisk hærværk.

Det er udemokratisk

Også socialdemokraten Charlotte Holtermann har oplevet hærværk på hendes valgplakater.

»Jeg har mistet flere plakater i Egebjerg. De er simpelthen blevet revet ned og ødelagt. Det er rigtig irriterende og det koster mig penge. Det er udgifter, jeg selv skal afholde. Jeg har ikke så mange plakater, så det går ud over min synlighed og det er rigtig ærgerligt. En ting er, at vi oplever, at der er blevet skrevet på plakaterne, tegnet skæg og den slags. Det kan jeg godt grine af. Men decideret hærværk er ikke i orden. Jeg tror ikke, det er personligt, men det er i hvert fald meget irriterende og udemokratisk,« siger Charlotte Holtermann.

Hun medgiver, at valgplakaterne er grimme at se på, men at det nu engang er spillereglerne.

En ny måde

»Valgplakater er ikke pæne, det erkender jeg. Jeg vil meget gerne finde en anden måde at gøre det på. Man kunne lave en valgbutik, hvor alle partier kunne have deres valgmateriale, og så kunne folk selv hente det, de var interesserede i. Men det skulle være lige for alle og kunne man blive enige om det, så var der fint for mig. Men indtil da, så er valgplakaterne altså en del af den demokratiske proces,« siger Charlotte Holtermann.

Begge politikere opfordrer altså dem, som ødelægger og fjerne valgplakaterne til at stoppe deres udemokratiske handlinger og slå sig til tåls med, at om få uger er det hele overstået og lygtepælene vil igen bare være lygtepæle.