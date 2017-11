Ny sundhedscafe slog dørene op

Sygeplejerske Eva Sønderberg Larsen (t.v) får en sundhedssnak med Tove Munck, som var én af gæsterne i den nye sundhedscafe. Foto: Privatfoto

åbning Mange fik lige tjekket op på sundheden, da den nye sundhedscafe åbnede i Hede-Magleparken.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der var nok at se til for personalet, da den nye sundhedscafe i Hede-Magleparken åbnede i den forgangne uge. Her kom mange nemlig forbi for lige at blive tjekket eller få en snak og samtidig kigge de nye lokaler ud.

Ifølge sygeplejerske Eva Sønderberg Larsen har der været stor interesse for den nye cafe, blandt andet fordi den er nem at bruge. Man behøver ikke at bestille tid, men kan komme ind direkte fra gaden og få et sundhedtjek eller en snak om sundheden.

Der er både sygeplejersker, rygestopvejledere og andet sundhedsfagligt personale tilknyttet cafeen, der blandt andet kan hjælpe med at tjekke blodtrykket, lungekapaciteten eller vægten ligesom man kan få en helt uforpligtende snak om sundhed og gode råd om kost og motion.

Cafeen har åbent hver torsdag mellem klokken 15 og 17 og den ligger i Hedeparken 23C.