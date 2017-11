Klodser, røde kinder og masser af vand

Det var intenst og nervepirrende at få robotterne til at gøre som planlagt. Det kunne man tydeligt se og mærke i de højspændte timer, hvor holdene viste deres kunnen frem for de skrappe dommere. Foto: Flemming Schiller

Det var som sædvanlig intenst og spændende, da DTU lagde lokaler til årets Lego League-finale.

Af Mia Thomsen

Det er lørdag, og stemningen er både larmende og intens. Omkring 1000 elever fra seks kommuner hujer, konkurrerer og hygger sig i årets Lego League-finale, der traditionen tro finder sted på DTU-campus i Ballerup. Se billeder fra dagen her: Billedgalleri Lego League

I de sidste otte uger har eleverne arbejdet med at programmere robotter til at lave tekniske løsninger i forhold til vand. Det er nemlig årets tema. Vandmangel, tørke og i det hele taget de udfordringer, som kloden har med hensyn til klimaet.

I løbet af de intense timer kommer der rigtig mange kreative frembringelser. Det er tydeligt, at rigtig mange har fundet stor fornøjelse, men også udfordring i at bruge teknikken og skabe teknologi, der kan skabe konkrete løsninger på et konkret problem.

Strøm og hamp

En skole fra Østerbro har lavet en vandmølle, der ved skolens nedløbsrør kan skabe strøm til opladning af mobiltelefoner. Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj viser et projekt, hvor hampplanter kan bruges til at fremstille tøj i stedet for bomuld med et langt mindre vandforbrug til følge.

Det er i det hele taget mange kreative forslag, der alle viser at eleverne har lært en masse om at strukturere, prioritere, samarbejde og udvikle noget som både dommere og fremtidige arbejdsgivere kan bruge.

Dommerne var generelt imponerede af de mange kreative påfund. Men til sidst skal der jo findes en vinder og det endte med at Mette Frederiksen (A), stod klar til at proklamere sejren til hold 23, ’vandslangerne’ fra Humlebæk Skole. De går nu videre til den nordiske finale, der foregår i Oslo den 2. december.

Under alle omstændigheder var det endnu en festlig dag, hvor skarp konkurrence innovation og stort pres smelter sammen med sjov og kammeratskab, der går på tværs af skoler og kommuner.

Det lover godt for fremtidens klimaløsninger.