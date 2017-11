Vind billetter til Elf og Jul i Tivoli

’Elf - The Musical’ er et rigtigt juleeventyr og kan for første gang opleves i Danmark, når forestillingen spiller i Tivolis Koncertsal fra 23. november og frem til jul. Foto: Foto: Tivoli

Konkurrence Julen er kommet til Tivoli og det samme er Broadway-hittet ’Elf - The Musical’. Vi sender tre heldige læsere med ledsager af sted til en hyggelig aften i den gamle have den 30. november.

Af Mia Thomsen

For mange er det en fast tradition at tage en tur forbi Tivoli i København, når der i november og december åbnes for Jul i Tivoli.

Ud over de mange hyggelige juleboder med gløgg, æbleskiver og andet godt, er der i år også et helt nyt område at udforske på Plænen, hvor alpebyen plejer at være.

Det nye togtema på Plænen består af en hyggelig, gammel stationsbygning, hvor man kan få varmen og lidt at spise og drikke. Ventesalen indrettes med toginteriør fra forskellige epoker i jernbanehistorien. Langs med Plænen står tog med lokomotiv og vogne, der har hentet inspiration fra damptogenes æra.

»Det nye jernbanetema er frit inspireret af tiden omkring 1900-tallet, hvor togbaner var det nyeste nye i Europa og Danmark,« fortæller Tivoli i en pressemeddelelse.

Svar rigtigt

I Koncertsalen i Tivoli kan man opleve musicalen Elf, som bygger på filmen af samme navn. Det er første gang, at ’Elf – The Musical’ kan opleves uden for USA og UK. Blandt de medvirkende er Christiane Schaumburg-Müller, Pelle Emil Hebsgaard, Tommy Kenter, Julie Steincke, Camilla Bendix, Niels Ellegaard og Mikkel Lomborg.

I samarbejde med Tivoli udlodder vi tre gange to billetter til Elf torsdag den 30. november klokken 19.30. Billetterne giver samtidig adgang til Jul i Tivoli, så man kan tage en tur rundt i haven og komme i julestemning, inden forestillingen.

Hvis man vil deltage i lodtrækningen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvem spillede hovedrollen i spillefilmen Elf fra 2003?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@

ballerupbladet.dk seneste mandag den 20. november klokken 9. Efterfølgende trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser og vinderne får direkte besked.