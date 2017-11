Venstre har åbnet en valgbutik

Venstre i Ballerup åbnede deres valgbutik for at fortælle om deres politik op til kommunalvalget. Foto: Flemming Schiller

Valgkamp Om en uge skal vi til stemmeurnerne for at vælge de politikere, der skal regere Ballerup Kommune og Region Hovedstaden.

Af Mia Thomsen

I Venstre tog man i lørdags en helt ny strategi i brug for at få vælgerne i tale. Lørdag formiddag åbnede partiet en valgbutik i Centrumgaden ved siden af Nykredit. Åbningen blev markeret med æbleskiver og te og kaffe, og så kom byens unge troubadur Sebastian Dahl forbi og underholdt.

»Butikken har åbent ligesom de øvrige butikker i Centrumgaden, og tanken er, at folk kan komme ind og se kandidaterne i Venstre, og få en snak om politik, og hvad vi står for, siger Jacob Wöhler Jørgensen (tv i billedet), her sammen med Sebastian Dahl og Mikael Wandel (th).

Valgbutikken holder åben indtil valget er overstået den 21. november. Foto: Flemming Schiller.