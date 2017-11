Mission Julehjælp er på gaden igen

»Jeg følte dengang, at det var super flovt at sidde i sognekontoret og ansøge om økonomisk støtte, men jeg var også dybt taknemmelig, for nu kunne jeg med de udleverede gavekort få skuldrene lidt længere ned i forhold til julen og mine børn,« fortæller Charlotte Holtermann, der efter selv at have modtaget julehjælp fra menighedsplejen oprettede Mission Julehjælp. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Julehjælp For syvende år i træk går socialdemokraterne med Charlotte Holtermann i front på gaden med indsamlingsbøsserne for at samle ind til Mission Julehjælp.

Af redaktionen

Om blot lidt over en måned er det juleaften med julemad, juletræ, gaver og alt det andet, som hører julen til. For nogle familier er julemåneden dog ikke en måned, man ser frem til med glæde – men derimod en måned, man frygter af økonomiske årsager. Der er nemlig ikke råd til den luksus, det er at indkøbe mandler til risalamanden, juletræ til stuen eller gaver til børnene, og mange af disse familier må kigge langt efter julehyggen.

Det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Holtermann tog i 2011 initiativ til det, vi i dag kender som ’Mission Julehjælp i Ballerup’.

»I 2009 stod jeg i en svær økonomisk situation på grund af skilsmisse med dobbelt husleje i et halvt år og ingen penge til mad til mine to børn. Jeg blev derfor nødt til at låne 800 kroner om måneden af min pensionerede mor. Det var utroligt, så kreativ jeg blev i forhold til at få pengene til at strække langt,« fortæller Charlotte Holtermann og fortsætter:

»Men det var ikke sjovt. Jeg var i konstant alarmberedskab, og al min mentale energi blev brugt på at overleve. Da julemåneden stod for døren, ramte jeg en mur, for hvordan i alverden skulle jeg med 800 kroner få råd til mad hele måneden igennem og også indkøbe juletræ, julemad, slik og gaver? Derfor var der heller ikke nogen tvivl i mit sind, da jeg så annoncen om uddeling af julehjælp fra menighedsplejen i Ballerup. Jeg følte dengang, at det var super flovt at sidde i sognekontoret og ansøge om økonomisk støtte, men jeg var også dybt taknemmelig, for nu kunne jeg med de udleverede gavekort få skuldrene lidt længere ned i forhold til julen og mine børn.«

Giver tilbage

Da Charlotte Holtermann kom på fode igen, lovede hun sig selv at give noget tilbage til menighedsplejen, og efter indmeldelsen i Socialdemokratiet var der en mulighed for at opfylde sit eget løfte. Derfor foreslog hun bestyrelsen i Ballerups socialdemokratiske partiforening at oprette en indsamling til fordel for julehjælpsuddelingen i menighedsplejen. Dette forslag blev heldigvis taget godt imod, og i november 2011 så den første ’Mission Julehjælp i Ballerup Kommune’ dagens lys.

Hvert år siden har Socialdemokratiet været på gaden og indsamlet penge, som ubeskåret er gået til menighedsplejen i Ballerup Kommune og dermed til lokale borgere.

»Det er netop det lokale, som folk rigtig gerne vil bakke op om, og derfor oplever vi hvert år en større og større opmærksomhed omkring vores indsamling og dermed flere penge til folk, som står i en lignende situation, som den jeg oplevede,« fortæller Charlotte Holtermann, der stadig er primus motor på indsamlingen og som også selv vil være at finde med en indsamlingsbøsse i hånden.

I år er indsamlingen udvidet til tre dage fra fredag til søndag den 17.-19. november overalt i Ballerup Kommune. Sidste år blev der indsamlet 30.221,36 kroner, og de lokale socialdemokrater håber, at dette beløb bliver slået i år.