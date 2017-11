Lokal forurening og brændeovne

Debat Som nævnt i et tidligere læserbrev er vor lokale forurening en sag, der ligger os på sinde i Radikale Venstre. Her er mange faktorer, som vi faktisk har indflydelse på.

Af Jens Rikardt Andersen (B), Kandidat til kommunalvalget, Viggo Barfoeds Alle 13, 2750 Ballerup

Biler, der holder stille i tomgang, forurener mere end kørende biler. Vi må have grønne bølger i myldretiderne. Selv om det siddende styre synes, det er svært, så er det løst andre steder blandt andet ved ansættelse af personer med særlige evner til at koncentrere sig (autistisk lignende hjernefunktion), og det ville så samtidig hjælpe en gruppe borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Finn Eriksson nævner i sit læserbrev i sidste uge, at røg fra brændeovne giver mange gener og forurener meget, specielt med partikler. Han her helt ret. Så vidt jeg ved, har dette problem ikke været til seriøs behandling i kommunalbestyrelsen tidligere, men nu må tiden være kommet.

Blandt andre forslag kunne man oplyse borgerne om, at det ikke er ligegyldigt, hvad de bruger som brændsel i kaminer og brændeovne. Desuden bør mange brændeovne udskiftes med moderne og mindre forurenende modeller.

Om det hjælper at øge skorstenshøjden, ved jeg ikke. Filtre er nok en urimeligt kostbar løsning, men mon ikke der findes billige og kreative løsningsforslag blandt Ballerup Bladets læsere?

I Gentofte Kommune har man forsøgt sig med at nedsætte hurtigt arbejdende udvalg med lige dele politikere og berørte borgere (ad hoc-udvalg). Ifølge flere lokalpolitikere har det været en succes, mens andre føler deres autoritet presset. Skulle vi ikke prøve det af på dette emne – lokal forurening – i Ballerup Kommune? Det vil øge borgerinddragelsen og kan formentligt give andre ideer, end embedsmænd og valgte politikere kan fremkomme med.

Nu er det jo tid til at stemme, så husk at en stemme på Radikale Venstre er også en stemme på et bedre miljø. Husk nu at stemme.