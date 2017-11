Politikerne ser ingenting

Debat Jeg er chokeret og bliver enormt frustreret og provokeret, når man som politiker ikke ved, at der er meget lang kø ved krydset Hold-an-Vej/Frederikssundsvej.

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29, Ballerup

Kigger de aldrig ud af vinduet? Kender de ingen, som hænger i den trafik hver dag eller kender til de grimme ulykker?

Jeg forstår godt, hvis borgere på den anden side af Frederikssundsvej vælger at købe ind i Værløse. Man kan da være sikker på, at den is man køber i Ballerup centrum, er en gang fløde med smag, når man kommer hjem.

Jeg tror, det er det lyskryds, som har haft flest uheld, og nogle overlevede ikke. Få nu grøn pil vejen rundt, eller lav rundkørsler i Ballerup, så er vi fri for den chikane vores lyskryds giver uden for myldretid.

De ser desværre heller ikke de buske og hække, som virkelig skriger på at blive trimmet. Vi har en politiker som vælger at skrive på facebook »den bringer jeg videre«, »den ordner jeg«, i stedet for at skrive, at vi i Ballerup kun få klippet hæk én gang om året – og det er i august.

Så er det heldigt, at borgerne først virkelig begyndte at brokke sig sidst i juli. Så virkede det som om, at det havde vedkommende fikset, men ærlighed ville være mere klædeligt (men det er selvfølgelig valgår).

Jeg tænker, om vi også kun får ryddet sne et vis antal gange? For det bliver sikkert det næste som kommer til at fylde på facebook side op og side ned sammen med vores elendige belysning (ofte ikke eksisterende).