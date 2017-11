Pullerter på vej

Debat Kære Christian. Zigzag-kurs nej da - og det ved du jo udmærket, fordi du selv sidder i udvalget som behandler sagen om pullerter i gågaden.

Af Helle Hardø Tiedemann, Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Du ved også, at ingen er mere utålmodig end mig. Jeg så gerne pullerterne i gaden i morgen. Jeg er rigtig ærgerlig over, at administrationen ikke har været klar med løsningen nu, der er nemlig brug for handling. Så jeg er egentlig enig med dig i, at det går for langsomt. Noget sker der jo allerede, de faste forhindringer af granit er ved at blive sat op.

Eneste ting i dit læserbrev jeg er ked af er, at du sår tvivl om, at jeg vil have en hurtig løsning på problemet med kørsel i gågaden. Det vil jeg meget gerne og det ved du.

Jeg har nu bedt forvaltningen om en plan og et tidsperspektiv på pullerter i gågaden. Vi ved jo allerede at arbejdet skal koordineres med forsyningen som jo også arbejder i gaden.