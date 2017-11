Svar om naturpleje

Debat Kære Claus Hansen. I sidste uge skrev du, at Ballerup Kommune ikke har forståelse for naturområdet, og at vi vildleder om naturen på hjemmesiden vedrørende DTU campus.

Af Trine Baarstrøm, Miljøchef i Ballerup Kommune

Som du skriver, havde vi på hjemmesiden skrevet, at ”klipningen tilgodeser det almindelige dyreliv”. Det gjorde du os opmærksom på allerede den 7. november. Vi mener ikke, at det er vildledning, men svaret er blot ikke uddybende nok. Derfor er det også rettet på din foranledning. Tak for det.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at Ballerup Kommunes natur er bynatur med et stort besøgstal. Derfor skal vi også tage hensyn til hundeluftere, legende børn og de mange andre, der bruger vores natur. Vi vil aldrig kunne tilgodese alle, men vi kan tilrettelægge plejen, så den tilgodeser så mange arter som muligt – både mennesker og natur. Og vi er i Ballerup Kommune altid åbne for forslag til plejen og dialog om niveau og prioritering af hensyn.