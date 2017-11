Svar om valg til seniorråd

Debat Kære Tommy W. Nielsen. Tak for dit læserbrev om valg til Seniorrådet, som blev bragt i sidste uge. Ifølge loven skal et ældreråd/seniorråd bestå af mindst fem medlemmer. For hvert medlem kan der desuden vælges en stedfortræder.

Af Eva Borg, Centerchef, Center for Social og Sundhed

I Ballerup Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at Seniorrådet skal bestå af syv medlemmer og et lignende antal stedfortrædere. Ved samtlige valg har der dog aldrig været flere opstillede kandidater, end at alle er blevet valgt ind som enten medlem eller stedfortræder.

Da opstillingsfristen udløb den 29. september 2017 var der i alt otte opstillede kandidater. Derfor undersøgte vi, om der var mulighed for at indkalde kandidaterne for at konstituere et nyt Seniorråd, uden at der blev afholdt valg på grund af det lille antal kandidater. Rent juridisk blev det afslået.

Du nævner i dit læserbrev også den angivne frist for, hvornår stemmesedlen senest skal være Ballerup Kommune i hænde. Det er helt korrekt og bevidst, at den er sat til den 27. november 2017, selvom valget officielt slutter den 22. november 2017. Det skyldes, at Post Nord har en afleveringsfrist på fem dage. Så hvis nogen sender deres stemmeseddel den 22. november, vil vi blot være sikre på, at den når frem inden stemmeoptællingen.