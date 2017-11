Vi skal have kortere skoledage

Debat Seks timer er en lang skoledag for fem til ni årige børn. Fremover vil børnene på flere skoler oven i den lange skoledag også komme i fritidsordninger, der tildeles færre ressourcer fra 2018.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Kandidat til kommunalvalget

I Enhedslisten vil vi gøre alt hvad vi kan for at udfordre skolereformens lange skoledage. Vi vil udfordre lovgivningen, så vi kan finde frem til lovlige måder, at reducere antallet af timer børn skal i skole. I stedet vil vi give dem en mere læringsrig skoledag, med holddannelse, hvor flere undervisere styrker børnenes læring.

Begge mine børn har haft glæde af Måløvhøj Skoles dygtige, engagerede og fagligt kompetente pædagoger. Fremover vil børn på Måløvhøj Skole ikke få den mulighed i den samme udstrækning, fritidsordningen mister nemlig 700.000 kroner.

Jeg syntes, det er ærgerligt for børnene, og betænkeligt i forhold til at eleverne i indskolingen fra 0-3 klasse skal gå i skole cirka seks timer hver dag.

Det lykkedes Enhedslisten at få en buffer til Måløvhøj Skole i 2018, der næsten halverer den økonomiske konsekvens for fritidsordningen – men vi arbejde for at alle de ramte fritidsordninger får tilbageført de reducerede midler.

Og ja, jeg ved præcist hvor pengene skal komme fra, de skal findes ved at reducere antallet af indsatser der besluttes centralt, og lægge flere penge ud til skoler og fritidsordninger i ressourcetildelingsmodellerne.