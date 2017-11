Der er en stærekasse på vej til Måløv

Der køres alt for stærkt på Måløv Byvej, derfor bliver der opsat permanent fartkontrol - de såkaldte stærekasser efter nytår. Foto: Flemming Schiller

trafik Efter nytår får 11 udvalgte vejstrækninger sat permanente stærekasser op for at dæmpe farten. Et af stederne er Måløv Byvej.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Debatten har længe raset om hvorvidt de mobile fartkontroller, de såkaldte ATK-vogne er gode for trafiksikkerheden og får folk til at sætte farten ned eller mest er pengemaskiner, der skal hive mest muligt ud af bilisterne.

Nu har regeringen besluttet at erstatte en del af de mobile kontroller med permanente stærekasser, hvor man samtidig advarer bilisterne inden, så de ved, at de bliver fotograferet. En ordning, som man i øvrigt bruger flittigt i Sverige.

I alt er 11 vejstrækninger i Danmark blevet udvalgt til at huse en af de permanente stærekasser, deriblandt Måløv Byvej. Her vil der efter årsskiftet blive sat en stærekasse op med et skilt der fortæller bilisterne, at de bliver blitzet, hvis de kører for stærkt.

De 11 vejstrækninger er udvalgt efter, hvor der i dag bliver kørt for stærkt og hvor der sker mange trafikulykker.

Ifølge transportminister Ole Birk Olesen (I) er meningen naturligvis at bilisterne skal sætte farten ned og dermed øge trafiksikkerheden på de udsatte strækninger. Samtidig får man altså en bøde, hvis man kører for stærkt og ad den vej vil bilisterne lære at sætte farten ned på strækningen.

De i alt 20 stærekasser bliver sat op i enten begge retninger eller i den en retning.

I samme forbindelse har regeringen droppet 20 af de i alt 100 ATK-vogne, der for tiden holder forskellige steder.

Der er dog stadig 80 fotovogne tilbage, der vil turnere rundt på gader og veje og de forbliver indtil videre hvor de er. Ifølge en ekspertgruppe, som regeringen har nedsat, er den bedste løsning en kombination mellem mobile fotovogne og stærekasser, hvor en altså nu kommer til at stå i Måløv.