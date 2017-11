Stor fremgang til Socialdemokratiet

52,9 procent af stemmerne er optalt og det foreløbige resultat ser sådan ud. Foto: Skærmfoto fra Kmdvalg.dk

KV17 Her til aften er en masse af de lokale kandidater samlet på rådhuset for at følge valgresultaterne, der stille og roligt tikker ind. Vi er lidt over halvvejs i Ballerup og Socialdemokratiet tegner til at blive de helt store vindere.

Af Mia Thomsen