Ballerup blev endnu mere socialdemokratisk

Slutresultatet tikkede først ind lidt i to på valgnatten. Foto: Privatfoto

KV17 Socialdemokratiet er valgets store vinder, mens Venstre har fået et hak i tuden.

Af Mia Thomsen

Socialdemokratiet ender med 15.232 stemmer, hvilket er en fremgang på 1.054 i forhold til sidste kommunalvalg. Det svarer til 58,7 procent af stemmerne og sikrer dem dermed 16 af de af de i alt 25 pladser i kommunalbestyrelsen.

“Jeg havde været glad, hvis vi havde holdt resultatet fra sidste gang, men vi får en fremgang, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg ser det som en tillidserklæring fra borgerne og som et tegn på, at de synes, vi er på rette vej,” siger en glad borgmester, Jesper Würtzen

Mens Socialdemokratiet går to mandater frem, mister Venstre til gengæld to og ryger ned på tre. Konservative holder sit ene mandat og Enhedslisten sine to. SF har genvundet en plads i kommunalbestyrelsen, mens DF har mistet en af deres tre pladser.