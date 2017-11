Flygtninge på date med arbejdsmarkedet

Der blev snakket mange sprog, men også knyttet kontakter på det store job speeddating arrangement på Ballerup Rådhus. Foto: Privatfoto

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det var et lidt utraditionelt setup på Ballerup Rådhus, da der blev afholdt jobmesse i den forgangne uge. Godt nok så det hele ganske normalt ud med høje cafeborde og repræsentanter for virksomheder, der tog mod potentielle ansøgere og fik en snak om muligheder. Men der blev talt både dansk, engelsk og arabisk på kryds og tværs af de mange borde.

Det var nemlig arbejdsmarkedscenter Ballerup der havde arrangeret det lidt specielle jobstævnemøde, hvor knap 50 borgere og 15 virksomheder havde takket ja til at gå nye veje i deres jagt på nye jobs og nye medarbejdere.

Mange virksomheder leder i denne tid efter nye medarbejdere og der sidder en stor reserve af flygtninge på spring til at få jobs. Og det var især denne gruppe, der havde fundet vej til rådhuset denne dag.

»Vi tog initiativet fordi vi gerne vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe nye borgere det sidste skridt på vejen til et regulært job. De ledige, der deltog er alle parate til et ordinært job og deres eneste barriere kan være sproget,« siger Henrik Taubert, afsnitsleder i virksomhedsservice.

Stor motivation

Mange af de ledige flygtninge var velforberedte og motiverede og præsenterede sig godt og efter arrangementet var der stor tilfredshed.

»Jeg synes, at speeddating er et godt og kreativt initiativ. Det giver mig mulighed for at præsentere mig selv overfor potentielle arbejdsgivere og det har medført, at jeg nu skal besøge et plejecenter,« siger Sarah Oppku, der var en af de ledige kandidater på dagen.

Også fra virksomhederne lød der positive toner over de fremmødtes motivation og gejst.

»Jeg er overrasket over, at der er så mange kandidater, jeg kan bruge i min virksomhed. Der er talentfulde, fulde af energi og klar til at arbejde. De er bestemt et skud værd,« siger Soheil Balesini fra virksomheden Cykel S.

Det kan godt være, at ikke alle fik et perfekt match denne dag, men det første frø er lagt til et møde mellem lokale virksomheder og en række nye Ballerup-borgere.